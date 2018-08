Anuncia Antorcha más manifestaciones para el 8 de agosto en Hermosillo

2 de agosto, 12:26 pm

Hermosillo, Son.- No obstante que en este momento las respuestas del gobierno del estado a las demandas de pueblos y colonias son prometedoras, siguen sin resolverse todavía muchas auténticas necesidades populares.

Por ello, los antorchistas tendrán que manifestarse el próximo miércoles 8 de agosto e, incluso, si no hay soluciones concretas “tendremos que quedarnos en plantón”, anunció Bernardino Domínguez Cruz, luego de que este miércoles el Comité Estatal de su organización sostuvo una reunión con Rafael Borrego, de la Subsecretaría de Concertación Social de Gobierno del Estado de Sonora.

Explicó el dirigente ante un mitin de cerca de 250 antorchistas, que hay nuevas reuniones concertadas con el funcionario tanto para esta semana, como para inicios de la siguiente, en las que parece que todo se resolverá. “Pero aunque hemos recibido un buen trato, llevamos mucho tiempo sin que se resuelvan los asuntos”. Por tanto, dijo, aunque asistiremos a dichas reuniones de trabajo, no debemos cruzarnos de brazos: “hay que continuar en guardia, asistiendo a nuestras actividades y no rendirnos, no dejar de luchar, porque el pueblo que se rinde, pierde”, enfatizó.

Tanto los asuntos de la Casa del Estudiante Sonorense, como los de los profesores defraudados por el Gobierno con sus plazas siguen sin resolverse del todo y aunque parece que “ahora sí, tememos que nos salgan con más y más pretextos, pero insistimos: nosotros no nos quedaremos callados e incrementaremos nuestras denuncias por todo el Estado”.

Tampoco en Huatabampo ni en Empalme las demandas populares son atendidas por sus ayuntamientos, denunció. Las ineficacias de los gobiernos municipales ajenos al pueblo quedan de manifiesto y el Gobierno del estado parece incapaz de influir positivamente en ellos para resolver en pro del pueblo.

Insistió en que no le interesa a Antorcha hacer quedar mal a nadie, pero que si el Gobierno del Estado persiste en sus incumplimientos, habrá más problemas en Sonora, pero ya no de tipo político con expresiones electorales, porque esa fase ya pasó, sino ahora de una fase diferente, de un nivel superior y no porque Antorcha los impulse, sino porque la desesperación de mucha gente la puede orillar a cometer actos que todos rechazamos. Por ello conminó a las autoridades a entrar en razón y no arriesgar más la convivencia entre todos los sonorenses.

Recordó que las dimensiones del próximo mitin y sus consecuencias se determinarán por el avance que el Comité Estatal evalúe de las reuniones con funcionarios diversos, encabezados por el propio Rafael Borrego.

