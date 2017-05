Anuncia Antorcha un mitin hoy frente al Palacio de Gobierno

15 de mayo, 08:12 am

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista anunció que va a realizar un mitin este lunes 15 de mayo, a las 10:30 de la mañana, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, para exigir la intervención del Gobernador Javier Corral Jurado en varios trámites relacionados con obras y servicios del pliego petitorio que en meses pasados entregó la organización a la administración estatal.

Se trata de perticiones referentes a la falta de entrega de lotes para vivienda en Cuauhtémoc, Delicias y Parral a grupos de colonos que ya dieron sus enganches desde el año 2014; la creación, reconocimiento y cambio de sistema de escuelas, introducción de servicios básicos en colonias y pueblos del estado, mejoramiento de la vivienda, entre otras.

Pilar Muñoz Márquez, dirigente de la Región Centro de esta organización, puntualizó que van a solicitar una entrevista con el mandatario estatal, toda vez que varias de las gestiones han sido ignoradas por diversos funcionarios, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la titular, Cecilia Olague Caballero, «ni siquiera nos conoce, porque no se ha dignado en recibirnos, y sus funcionarios de Desarollo Urbano no nos hacen caso, tampoco... querrá ella que acudamos directamente con el licenciado Corral Jurado, pues lo vamos a hacer, porque no nos interesa molestar a ningún secretario, simplemente queremos soluciones», dijo.

Además, señaló Muñoz Márquez, en Chihuahua se rompió el acuerdo que había con el Ejido Ranchería Juárez, porque el el Gobierno del Estado no le está pagando a los ejidatarios, y a pesar de que ya se entregaron los lotes en la colonia Unión Antorchista, de la capital, «se corre el riesgo de que pueda haber un desalojo, si no interviene de manera urgente el gobernador Javier Corral».

«Nosotros sí sentmos que falta mayor disposición, que sobra burocracia en la atención de las peticiones de la gente», porque en el caso de Desarrollo Urbano, nos turnan con una funcionaria a la que le dan aparentemente el poder para que negocie con nosotros, pero ella a su vez nos turna con otra persona, y «se echan la pelotita uno al otro, y nada resuelven», expresó Pilar Muñoz.

En general, dijo, hay problemas de educación, hay problemas de infraestructura, de diverentes obras, que se van trabando y pasando de unas manos y otras, y lo que se ve es que npo hay disposición para resolver los problemas de la gente. «Y es por eso queremos la directa intervención del gobernador Javier Corral Jurado, para que desatore estas gestiones que vemos que simplemente no avanzan», concluyó.

