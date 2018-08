Antorchistas se reúnen con el delegado de Gobierno de Baja California en San Quintín

**Al respecto, el dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio, Rosalino Hernández Gómez, señaló que estos avances son el fruto de las gestiones realizadas por las familias organizadas.

La Crónica de Chihuahua

19 de agosto, 20:21 pm

Ensenada, Baja California.- Para dar seguimiento a los compromisos de regularización de las colonias Michoacán, Carmona y Angelina Galván, antorchistas se reunieron con el delegado del gobierno del Estado, Moisés Dávalos López.

El funcionario informó que el documento de inscripción de las colonias Michoacán y Carmona ante el registro de la propiedad ya está en manos del arquitecto Juan González del INDIVI, y que el martes se enviará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), oficio y copia de la inscripción de la colonia Michoacán, mientras que para el caso de la colonia Angelina Galván, el Registro Público de la propiedad hizo observaciones al convenio, mismas que ya se hicieron y enviaron nuevamente a la dependencia antes citada.

Al respecto, el dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio, Rosalino Hernández Gómez, señaló que estos avances son el fruto de las gestiones realizadas por las familias organizadas en esta organización y que ese avance beneficiará en una gran medida a las familias más humildes.

“Insistimos en la inscripción de las colonias ante el Registro Público de la propiedad, porque con ello se acredita la regularización de las colonias y estando regularizadas la CFE no puede decir que no a la electrificación por causa de la irregularidad de dichos asentamientos. Además Antorcha logró etiquetar 4.5 millones de pesos para obras de electrificación ante la Secretaría de Energía y dejarlos regresar sería un delito, sería un crimen, ni el gobierno estatal ni municipal tendrán que batallar para conseguir el recurso, no les cuesta nada para que las colonias citadas puedan contar con la luz, lo único que tienen que hacer es comprobar la regularización de las colonias”, explicó el líder social.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---