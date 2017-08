Antorchistas se manifiestan ante Desarrollo Urbano en Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias

**Exigen la entrega de sus lotes para vivienda, que es un demanda muy añeja y que fue «resuelta» con la firma de las máximas autoridades estatales luego de un plantón frente al Palacio de Gobierno en septiembre de 2014.

La Crónica de Chihuahua

30 de agosto, 12:30 pm

Chihuahua, Chih.- Contingentes antorchistas se manifestaron hoy ante las oficinas de Desarrollo Urbano del gobierno del estado en Chihuahua capital, en Cuauhtémoc y en Ciudad Delicias, en protesta porque funcionarios de la dependencia se han empeñado a toda costa en que 400 familias no puedan tomar posesión de sus terrenos para vivienda.

Los manifestantes no fueron atendidos por nadie en la ciudad capital; en Delicias, aunque se les recibió en la Delegación regional, no se les dio ninguna respuesta, y en Cuauhtémoc fueron recibidos con la noticia de que acababan de reemplazar al delegado por uno nuevo que apenas está tomando conocimiento de los problemas. Así las cosas, acordaron en los tres mítines celebrados, que van a regresar cada semana, pero incrementando el número y la intensidad de las protestas.

A nombre de sus compañeros en el estado, la dirigente del Seccional Centro del Movimiento Antorchista, Pilar Muñoz Márquez, se quejó de que “Hasta la fecha, sólo hemos tenido evasivas y burlas de parte de Desarrollo Urbano para la entrega de estos terrenos”.

“Queremos informarle a la opinión pública y a toda la gente que nos escucha, de la cerrazón de las autoridades, de la poca sensibilidad que está demostrando esta administración para darle solución a la problemática de los chihuahuenses”, agregó. Después de haber cumplido con la entrega de expedientes y de haber respetado la normatividad como marca Desarrollo Urbano, “ahora nos salen con que van a revisar exhaustivamente expediente por expediente. Ya llevan diez meses y no han terminado de revisar 400 expedientes que están entregados en Desarrollo Urbano. Ya nuestros compañeros dieron su enganche de 2 mil pesos, y el argumento que nos dan en Desarrollo Urbano, es que van a hacer cinco cuadernillos”, abundó la representante.

¿En qué consisten los actuales problemas? ¿Qué trabas están poniendo los funcionarios de Desarrollo Urbano Estatal, a casi tres años de que se “resolvió” por escrito la solicitud?

**En Cuauhtémoc, explicó la dirigente antorchista, los funcionarios de Desarrollo Urbano tienen trato con un menonita para pagarle un terreno que se va a incorporar al Estado como reserva territorial, para en seguida, proceder a lotificar para nuestros compañeros. Pero no se ponen de acuerdo en un detalle tan insignificante como el definir la fórmula legal para realizar esa incorporación. “Es como si el gobierno del estado no tuviera bajo su nómina a ningún abogado civilista competente del cual se pueda echar mano”.

**En Delicias, luego de que los antorchistas insistieron e insistieron, y tuvieron decenas de reuniones de trabajo, la administración del sexenio anterior llevó el expediente de los solicitantes al Municipio. Y el entonces alcalde ordenó a su Departamento Jurídico y a su director municipal de Desarrollo Urbano, que atendiera el problema y procediera a la dotación, en el entendido de todos, de que reserva territorial sí había. Pero… con el cambio de las administraciones (ambas), municipal y estatal, entre las dos lo que hicieron fue ¡desaparecer los expedientes! El Municipio le echa la culpa al Estado, y viceversa. Un agravante fue que los lotes –que todavía no se entregan- son ya más chicos, porque el Municipio pide menos cantidad de áreas de equipamiento y calles más anchas, en detrimento del espacio para las viviendas.

TRAS EL PLANTÓN DE 2014, LA DEMANDA SE “SOLUCIONÓ”

Sólo hay que recordar que la demanda de terrenos tiene ya más de siete años, es decir, que los solicitantes han estado reuniéndose, han estado cumpliendo con toda la papelería que se les ha pedido. Y porque no había solución ni atención efectiva, esta demanda fue llevada como una de las tres peticiones con que el Movimiento Antorchista instaló el plantón en el mes de septiembre de 2014. Fue entonces, hace ya tres años que, tras una protesta de 19 días, la administración estatal accedió a firmar una minuta de acuerdos en la que se consignó como uno de los logros, la dotación de esos 500 terrenos.

¿En qué consistió esta petición? Se solicitaron 100 terrenos para lotificar en Chihuahua, en Cuauhtémoc 150; en Delicias 150 y 100 en Parral, para beneficio de los grupos de solicitantes respectivos, algunos de los cuales ya habían entregado incluso sus enganches en Desarrollo Urbano, porque no los estaban pidiendo regalados, sino que, utilizando los programas ya existentes, plantearon pagar con facilidades.

LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ES BUROCRÁTICA Y RENUENTE

“¡Hay mucha burocracia dentro de esta administración! Y esos cinco cuadernillos no se terminan de hacer en esos diez meses. Nos pusieron una cláusula de que los terrenos no se pueden ocupar si no cuentan con los servicios básicos, como el agua, la luz y el drenaje. Hemos estado tocando puertas, hemos estado gestionando, entregando en tiempo y forma los diversos documentos a las diferentes dependencias correspondientes, tenemos respuestas positivas, pero resulta que aquí en Desarrollo Urbano, lo que nos dicen es que no atienden a las organizaciones como el Movimiento Antorchista, y que tienen una lista sumamente larga de gente que tiene más de diez años esperando a que se le dé solución a su problema de vivienda. Y nosotros nos preguntamos: ¿y qué han hecho en esos diez años las autoridades para darle solución a esta problemática que afecta a miles de chihuahuenses?”

Nos pidieron paciencia, nos pidieron que esperáramos, y es lo que hicimos, porque

Antorcha está dispuesta al diálogo, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que las autoridades se sigan burlando del pueblo trabajador, expresó enérgicamente la lideresa en el mitin de Chihuahua.

“¡Pues aquí nos van a tener cada semana, aquí y en Cuauhtémoc y en Delicias, y nuestra lucha se va a ir incrementando, incluso nos proponemos llegar a un plantón estatal, si persiste la misma actitud de la autoridad, de ignorar no sólo las demandas del pueblo trabajador, sino su propia obligación constitucional, de atender y revolver el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución, que es la Carta Magna y el máximo ordenamiento al que están obligados todos los funcionarios a cumplir, por encima de todo”.

En Delicias, en este mismo momento, igual que en Cuauhtémoc, los antorchistas se están manifestando y realizando un mitin en cada una de esas cabeceras municipales, y nosotros aquí volveremos dentro de ocho días, porque queremos que este “nuevo amanecer” realmente lo sientan los chihuahuenses, que el “nuevo amanecer” se refleje en soluciones a la problemática de la gente humilde.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---