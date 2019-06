Antorchistas le impusieron respeto a AMLO en el mitin de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua

**Un contingente de la organización de los pobres de México estuvo aquí en primera fila para contrarrestar la campaña de desprestigio permanente que ejecuta el presidente en cada acto público que encabeza en el país.

Cuauhtémoc, Chih.- Los antorchistas le pusieron su “estate quieto” al Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, en el mitin que encabezó en esta ciudad, con el antecedente inmediato del discurso que pronunció el mandatario apenas ayer en Ojinaga, donde despotricó en contra de esta organización, llamándola “intermediaria” y amiga de “los moches” en los programas de transferencia directa de apoyos.

Sin embargo, ni en Ojinaga, pero ni aquí tampoco, el Presidente se molestó en presentar ninguna prueba de su dicho. Ayer, en la frontera repitió con toda precisión el guión que recita en todas las plazas donde se presenta, incluso con los mismos giros de lenguaje y el mismo tono burlón hacia la “Antorcha Mundial”.

A diferencia de lo que dijo en Ojinaga, hoy en Cuauhtémoc, y ante la presencia masiva de los antorchistas, López Obrador, ya no mencionó a la “Antorcha Mundial” y se fue de largo mencionando como “intermediarias”. Porque, dijo, había muchas organizaciones, y a veces se enojan conmigo, pero yo estoy acostumbrado… pero ¿qué pasaba? Le llegaba el apoyo a la organización, y no bajaba, no le llegaba a la gente… porque si se entrega con intermediarios, no llega, o llega con moche, con piquete de ojo, nada de que yo soy de la organización Emiliano Zapata, Francisco Villa…”

¿Y la “Antorcha Mundial”?

Hoy, aquí, por lo menos en Cuauhtémoc, ya no apareció la mención. “… o no sé qué organización”.

Al respecto, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Lenin Nelson Rosales, señaló que ellos no van a permitir que se les siga insultando, y mucho menos sin pruebas. Que el Presidente se ponga a cumplir al pueblo, que deje de gobernar con mentiras, y que aplique el presupuesto de la nación en obras y servicios para los pueblos, colonias y comunidades, porque así como lo hemos estado viendo a lo largo de estos más de seis meses, pareciera que él sigue en campaña, y que lo que anda haciendo por el país es juntando votos”.

