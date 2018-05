Antorchistas del Sureste se comprometen a encabezar al pueblo trabajador

**Rescatar al país requiere que el pueblo tome el poder, pero debe crear su organismo político para ejercerlo: Homero Aguirre Enríquez.

La Crónica de Chihuahua

14 de mayo, 18:56 pm

Campeche.- Cerca de mil antorchistas de los cinco estados del Sureste mexicano se reunieron ayer en el centro de Campeche para escuchar el mensaje de su Dirección Nacional, ratificar su compromiso de hacer crecer a su organización para que sea capaz de orientar al pueblo trabajador y ponerlo al frente del poder político de la nación.

“El deseo de transformar al país debe acompañarse de inteligencia y de paciencia, si realmente queremos rescatar al país del atraso y de la injusticia en que se encuentra, sólo se puede hacer si el pueblo toma el poder político, y solamente se podrá hacer si antes se ha creado un organismo político fuerte, poderoso y leal que sea capaz de ejercer ese poder en beneficio de las masas trabajadoras”, aseguró Homero Aguirre Enríquez en la conferencia que impartió ayer en el mencionado evento, e invitó a los antorchistas del Sureste a tener paciencia y perseverancia en la tarea de hacer crecer a Antorcha lo suficiente para poder enfrentar ese reto con posibilidades de éxito.

Así lo argumentó Homero Aguirre, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), vocero y gestor nacional de la misma, en la conferencia titulada “El crecimiento del 1x1x1, única estrategia para que el pueblo de México tome el poder político”, acto en el que estuvieron presentes los dirigentes estatales antorchistas de Yucatán Aleida Ramírez Huerta, de Quintana Roo Dimas Romero Sánchez, de Tabasco Francisco Guevara Martínez y de Campeche Fernando Artero Mendoza, quien además dio el mensaje de bienvenida a nombre de Franklin Campos Córdova, dirigente de Chiapas y de toda la región Sureste, quien no pudo asistir por razones de trabajo.

En su discurso, Aguirre Enríquez explicó que debido a la efervescencia de las elecciones “muchos compañeros se desesperan porque Antorcha se convierta ya en partido y se presente como opción para ascender al poder, pero ese proceso no depende de nuestros deseos por muy auténticos y honestos que sean, sino de nuestro crecimiento como organización”, ya que dirigir al país requiere un aparato político que presente todas las candidaturas y responda a todas las necesidades del mismo sin tener que recurrir a “bachichas desechadas por otros partidos o a arribistas que sólo quieren el poder para beneficiarse de él, sin pensar en el País y mucho menos en el pueblo trabajador”.

“Nosotros vamos a transformar reamente al país, lo vamos a encaminar por el camino del progreso y de la justicia social porque es posible y necesario; pero no podemos adelantarnos si el pueblo no está preparado, no podemos dar ese paso cuando sabemos que no hemos crecido lo suficiente y no estamos listos para saltar”, enfatizó el conferenciante, pues se corre el riesgo no sólo de fracasar sino hasta de retroceder y hacer sufrir a la nación y sobre todo a las grandes masas trabajadoras. “Un nuevo ser debe estar nueve meses en el vientre materno, y aunque se puede adelantar máximo la hace a los siete, pues si quiere salir antes o lo queremos hacer salir antes no se va a poder y sólo lo perjudicaríamos, por más amor que le tengamos y por más deseos que sintamos por verlo ya fuera del vientre, hacerlo adelantarse es asesinarlo”, ejemplificó para comparar el proceso de desarrollo del MAN antes de lanzarse a formar su propio partido.

Por ello, finalizó el líder antorchista que “debemos demostrar ese deseo y apuración por fundar nuestro partido cumpliendo con el plan de crecimiento del 1x1x1, que se propuso desde hace cuatro años por parte de su dirigente nacional Aquiles Córdova Morán. Si en dos años somos ya los 10 millones podremos dar ese paso, pero si no hemos llegado a ese número no lo vamos a poder hacer, por lo tanto hacerlo depende de todos y cada uno de los antorchistas, de manera que la solución radica en cumplir y aplicar el plan de crecimiento al 1x1x1", aseguró Homero Aguirre.

Los asistentes, colonos y campesinos de los cinco estados del Sureste pudieron posteriormente hacer uso de la palabra, y todos agradecieron al dirigente antorchista por la conferencia, y se manifestaron dispuestos a aplicarse en la revisión del crecimiento en cada grupo antorchista.

Para finalizar, todos disfrutaron de un evento cultural que incluyó poesía, dos canciones mexicanas y un impresionante cuadro folclórico de la península a cargo del Ballet Folclórico Tzentzontle Universitario, dirigido por el profesor Isaac Villegas Rodríguez, que fue ejecutado con música viva de charanga, la cual despertó el ánimo y la admiración de los asistentes al evento.

