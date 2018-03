Antorchistas de Tula y Jaumave exigen al PRI la candidatura pues cuentan con la mayoría

** “Antorcha está representando al pueblo pobre, además tenemos los elementos para poder lograr que los compañeros sean los candidatos y puedan recuperar para el partido a estos municipios”.

La Crónica de Chihuahua

4 de marzo, 16:00 pm

Tamaulipas.- Antorchistas de Tamaulipas se manifiestan en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, pide que el Partido tome en cuenta las propuestas de Jaumave y Tula, para candidatos a presidentes municipales en estos municipios.

Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista en Tamaulipas, dijo que desde que se inició el proceso electoral, Ramiro Cantero Medina del municipio de Tula y Lázaro Edain Espinosa Zapata de Jaumave, han estado asistiendo como aspirantes a las reuniones.

Dijo que una representación de Antorchistas de Jaumave, de Tula y de mismo Victoria asiste con el motivo de insistir en que el Partido debe de escuchar al pueblo “los dos compañeros tienen la mayoría del pueblo humilde en cada uno de esos municipios, debe dárseles la oportunidad de representar al partido en esta próxima contienda electoral, que se llevará a cabo este 1 de Julio para integrar los ayuntamientos del estado de Tamaulipas”.

Señaló que el Partido ha estado convocando a los aspirantes, han estado en pláticas, el acuerdo era que el mejor posicionado, el que tuviera mejores oportunidades, ese debería ser el abanderado, pues se trata que el PRI recupere los municipios de Jaumave y Tula.

Dijo que en el caso de Jaumave Lázaro debe ser el abanderado, porque en la contienda pasada la perdió con el Independiente y en el caso de Tula con Ramiro Cantero, que se vuelva a recuperar porque lo perdió con el Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo dijo, que si el Partido no escucha y no ven a la mayoría, pues no lo van a poder lograr, “Antorcha está representando al pueblo pobre, además tenemos los elementos para poder lograr que los compañeros sean los candidatos y puedan recuperar para el partido a estos municipios”

El líder antorchista pidió al Ing. Sergio Guajardo Maldonado, Presidente del Comité Directivo Estatal y a los organismos del Partido, se tome en cuenta a sus compañeros, Ramiro Cantero Medina, para el municipio de Tula y Lázaro Edain Espinosa Zapata, para el municipio de Jaumave.

Dijo, que ambas candidaturas, cuentan con el apoyo popular mayoritario, debido al trabajo realizado durante varios años y a la estructura organizativa que han venido construyendo en ambos municipios y cumplen con las bases del proceso interno que postula la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional.

