Antorchistas de Ciudad Victoria piden a CONAGUA abasto de agua en 30 colonias

**Solicitan pipas para abastecer de agua a diferentes colonias que padecen de este vital líquido ante incapacidad de la COMAPA.

29 de junio, 19:09 pm

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Antorchistas de Victoria se dieron cita en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con motivo de entrevistarse con Balaam Olvera Prado, coordinador de la dependencia federal, para solicitarle pipas para abastecer de agua a diferentes colonias que padecen de este vital líquido.

Al respecto Carlos Martínez Leal, dirigente de los Antorchistas en la entidad, señaló que el problema de la escasez de agua es preocupante, se ha estado insistiendo a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) se atienda el problema.

Manifestó que hay colonias en dónde no hay otra manera de abastecer de agua que mandando pipas, “resulta que hay pipas que llegan a las colonias y no entregan agua, no es pareja la entrega, se discrimina a nuestros compañeros porque solo se le llena a la gente que ordena Bienestar Social, esto no puede seguir así”.

Añadió que otro punto que les preocupa es que no hay suficientes pipas, solicitan a “CONAGUA que apoye con pipas, por eso estamos aquí, para insistir que se tome en cuenta el problema que se está viviendo en la ciudad y se apoye a las colonias que les falta agua”

Manifestó que piden a la autoridad, tanto de CONAGUA como de COMAPA, que se trate de apoyar la solución a este problema y ayudar a la gente con la escasez de agua, que es generalizada, pues ya son muchos problemas y en varias colonias son ya varios días que no tienen este vital líquido.

A la comisión asistieron representaciones de colonias: Alta Vista, Vamos Tamaulipas, Azteca, Libertad, Enrique Cárdenas, Villa María, Emilio Caballero, Lucio Blanco, Morena, Veteranos, Manuel A Revisé, Álvaro Obregón, Gutiérrez de Lara, Liberal, Betel, La Esperanza, Ampliación Tamaulipas, Estudiantil, América de Juárez, Cuauhtémoc, Ampliación Esperanza, Ampliación Echeverría, Moderna, Altas Cumbres, Francisco I Madero, Tomás Yarrington, Ampliación Libertad, Américo Villarreal, Luis Quintero, Martes R. Gómez; y bueno, todos tienen el problema.

