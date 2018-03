Antorchista en El Marqués denuncian incumplimientos de Mario Calzada

** “Recordarle que necesitamos que cumpla su palabra, ya que no es posible que a escasos días de que deje el puesto público, la gente se quede con las promesas que hizo como candidato y que ahora ya ande en los pueblos prometiendo de nuevo".

La Crónica de Chihuahua

26 de marzo, 19:30 pm

Querétaro, Qro.- Ante los incumplimientos del alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, antorchistas del municipio anunciaron un mitin el próximo 4 de abril.

Lo anterior lo anunció el líder antorchista en esta demarcación, Clemente Pérez González quien indicó que una comisión importante de ciudadanos afectados acudirá a las instalaciones de la presidencia municipal, ubicada en la Cañada para recordarle al presidente que debe cumplir su palabra.

Aseveró que además de la inconformidad por los incumplimientos de Calzada Mercado existe preocupación ya que el mandatario municipal está a días de dejar el cargo para buscar el voto para la reelección sin haber dado cabalidad a los compromisos tanto de campaña, como los firmados en minutas en varias reuniones.

“Recordarle que necesitamos que cumpla su palabra, ya que no es posible que a escasos días de que deje el puesto público, la gente se quede con las promesas que hizo como candidato y que ahora ya ande en los pueblos prometiendo de nuevo".

Refirió que “no estamos de acuerdo con que se nos prometa, firmen documentos y no cumplan su palabra, por ello daremos inicio con un plan de lucha que arranca el próximo 04 de abril”.

Agregó que además de la minuta, también existen registro de nuevos compromisos, de ahí la urgencia de que la autoridad municipal cumpla a la brevedad.

“No ha cumplido con una minuta de trabajo y nuevos compromisos que le han estado solicitando y que, de palabra dice que sí va a cumplir, que sí va realizar las obras, pero nosotros necesitamos hechos, no podemos seguir esperando, no podemos seguir reuniéndonos para escuchar que la autoridad diga que sí va a cumplir pero en los hechos no hace nada”.

Finalmente detalló que entre las demandas que se están solicitando está la realización de obras acordadas desde el año pasado y que tiene que ver con obra pública como el caso de la Piedad que con dos pavimentos de calles muy importante para la comunidad, Calamanda con la renovación de la tubería de la red de agua potable, entre muchas otras.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---