Antorcha solicita audiencia con alcalde de Guadalupe y solución a demanda de obras

**No somos provocadores: son más de 40 reuniones sin ninguna solución; servidores públicos se burlan de la gente: Antorcha

La Crónica de Chihuahua

9 de agosto, 14:21 pm

Próxima cita será el 22 de agosto, esperan diálogo que resuelva problemas en colonias y comunidades

Guadalupe, Zac.- Una comisión de Antorchistas del municipio de Guadalupe se presentó a la alcaldía que preside Julio Cesar Chávez Padilla, para demandar atención urgente a las solicitudes de acciones de vivienda, becas, obras de agua potable, pavimentación de calles, recolección de basura, alumbrado público, etc., mismas que siguen esperando solución a 11 meses del inicio de su gobierno.

La representación de ciudadanos de colonias y comunidades exigió a los funcionarios encabezados por César Artemio González, Secretario Particular, que se deje de engañar al pueblo porque se declara que se atienden los problemas, pero la realidad es que no llega obra pública, no se atiende el problema de la basura y persiste la falta de alumbrado público, sin que se vean acciones de impacto con el nuevo gobierno que se sigue escudando ante su responsabilidad en los hechos del pasado.

Osvaldo Ávila Tizcareño, líder del movimiento, sostuvo que hay poca seriedad en el trato de los servidores públicos, pues se han tenido cerca de 40 reuniones con diversos personajes sin que se avance en el pliego petitorio entregado en el mes de noviembre, “todas las veces nos reciben, pero no hay ninguna, quiero precisar que son más de 40 reuniones sin ninguna solución, no somos provocadores, buscamos atención a problemas reales”, acusó.

Después de fijar su postura ante la cerrazón e ilegalidad del ayuntamiento morenista ante peticiones sociales, los demandantes se retiraron del sitio, acordando una próxima reunión para el jueves 22 de agosto a las 8 AM, previendo que si no hay avances sostendrán una protesta durante el Informe del Presidente Municipal programado a mediados de septiembre, por lo que confían en que se reencause el diálogo resolutivo, ante los evidentes problemas que enfrentan los guadalupenses.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---