Antorcha será la voz de millones que sufren abusos del nuevo gobierno

**Si es necesario, protestaremos todo el sexenio, sostienen miles ante Segob. (VEA LA SECUENCIA DE FOTOS, CON GRANADEROS DESPLEGADOS)

**Aumenta inconformidad social de millones de mexicanos.

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación federal, por tercera ocasión, no resolvió las peticiones que este martes 30 de abril le hicieron 15 mil mexicanos que le solicitan al gobierno federal que responda a las preguntas de quién, cómo y cuándo realizará las obras y servicios que requieren miles de colonias y pueblos donde vive gente marginada y en pobreza. En un mitin que fue rodeado por cientos de granaderos, el vocero nacional de Antorcha, Homero Aguirre, acompañado de integrantes de la Dirección Nacional que encabezaron la protesta, aseguró que no es la primera vez que Antorcha enfrenta los abusos y prepotencia del poder político y que los ataques que lanza al Movimiento Antorchista el gobierno federal que encabeza López Obrador, no podrán liquidar a este movimiento popular. “Antorcha se dispone a luchar todo el sexenio y será la voz de millones de mexicanos en contra de una política reaccionaria pero disfrazada de progresista”, afirmó.

“Aunque el objetivo del presidente López Obrador sea acabar con las organizaciones, y particularmente con Antorcha, acusándolas calumniosamente y desprestigiándolas para que nadie se interponga en su camino de control absoluto del poder, eso no va a funcionar, porque la gente se ha dado cuenta de la maniobra y la va a repudiar, como ocurre el día de hoy”, dijo el vocero antorchista a los 15 mil antorchistas provenientes de Coahuila, Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Hidalgo, Veracruz, Puebla y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, reunidos para exigir que se atienda sus peticiones de obras básicas como agua, luz, drenaje, apoyo a la vivienda y otras más que desaparecieron del presupuesto federal.

Homero Aguirre explicó a los presentes el panorama político que enfrenta la organización de los pobres de México, la incapacidad que tienen los funcionarios de Morena para gobernar y dar respuesta a las demandas de miles de mexicanos y llamó a que “ningún mexicano debe dudar de la razón de las protestas cuando se atacan los derechos humanos que están garantizados en la Constitución del país. Hoy más que nunca el Movimiento Antorchista mostrará que es la única alternativa para los graves problemas que enfrenta nuestro país. Tenemos razón y tenemos derecho y no nos van a derrotar con sus maniobras políticas, haciendo reuniones sin resultados o enviando policías a intentar amedrentarnos, como ahora”. Anunció manifestaciones constantes y una concentración de cientos de miles de antorchistas en el Zócalo de la Ciudad de México antes de finalizar el año.

Los diversos tropiezos y una política clientelar del gobierno federal morenista, encaminada casi exclusivamente a financiar una operación de compra de votos, han alimentado la inconformidad social de millones de mexicanos, sobre todo de los más pobres. Aguirre Enríquez criticó las medidas implementadas para el combate a la pobreza, como las famosas tarjetas con pequeñas cantidades de dinero y programas asistenciales que durante más de 20 años jamás han resuelto los problemas de los mexicanos.

El vocero recordó a los manifestantes las difíciles luchas que ha tenido Antorcha y ante los nuevos acontecimientos, “nuestra Dirección Nacional llama a todo el antorchismo a prepararse para luchar 6 años si es necesario, Antorcha será la conciencia y la voz de denuncia a nivel nacional. Queremos justicia social en nuestra patria y luchamos para acabar con la pobreza, los grandes cambios sociales nunca han venido desde arriba sino desde el pueblo en lucha”, finalizó.

