Antorcha rinde homenaje al Dr. Octavio Ruiz Speare, símbolo del médico mexicano sabio y solidario

**Es también un homenaje solidario a todos los médicos de México, a los que se pretende culpar del desabasto y caos provocado por la 4T.

Ixtapaluca, Estado de México.- El Movimiento Antorchista Nacional rindió un homenaje a los médicos de México, al reconocer en la trayectoria y conducta profesional del doctor Octavio Ruiz Speare un símbolo del médico mexicano, caracterizado por un compromiso férreo con el estudio científico, la disciplina y un profundo humanismo que durante más de tres décadas lo ha llevado a atender a cientos de pacientes provenientes de los sectores más pobres de México en donde trabaja esta organización. Su dirigente nacional, Aquiles Córdova Morán, llamó a todos los médicos de México a sumarse a un frente nacional ante los retos que plantea construir un sistema de salud que atienda al pueblo mexicano con rapidez, alta calidad y de manera gratuita.

En su discurso, Aquiles Córdova Morán reconoció la trayectoria del Doctor Ruiz Speare, a quien calificó como un hombre sabio y una eminencia en su disciplina, que no se ha olvidado de sus pacientes pobres. “Convertirlo en el símbolo del médico mexicano, es un acto necesario, lo exige el momento del país, lo exigen los médicos del país. Deben saber que existe una organización que los entiende y que está dispuesto a luchar con ustedes para que la medicina sea para todos y no solo para los que la puedan pagar”, indicó.

Indicó que el antorchismo está con los profesionales de la salud, a los que expuso el proyecto de país que plantea la organización que dirige, que incluye poner la medicina al servicio de todos. “Necesitamos una medicina pública que al mismo tiempo no sacrifique al médico, que no le impida superarse personalmente, que satisfaga sus necesidades personales y familiares, que no desconozca su interés individual, sino que lo combine con una acción concertada. En el mundo entero, se está exigiendo que el gobierno mejore los servicios médicos”, añadió en su mensaje.

Respaldó a la comunidad de trabajadores de la salud ante los embates del supuesto combate a la corrupción que impulsa el gobierno federal. “A los buenos médicos de México, les pedimos que crean en nosotros. Estimamos su trabajo y nos damos cuenta de que incluso están siendo maltratados. Se está acusando a los médicos de que no atienden los pacientes cuando no tienen material, no hay medicina suficiente. En vez de reconocer al médico mexicano, de homenajear al médico, le están echando la culpa de los errores de la 4ta Transformación, por eso hacemos este homenaje”.

Agregó que los problemas del país, lejos de solucionarse se están agudizando, por lo que llamó a la comunidad médica a conocer este movimiento y sumarse en su proyecto de nación. “Las clases medias, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, nos deben conocer; creemos que tenemos que hablar con los industriales, con los financieros, porque Antorcha cree indispensable que hagamos un frente nacional, no podemos permitir que el país siga avanzando por el camino por el que nos están llevando. Viene la batalla del 2021 y necesitamos ganar el Congreso de la Unión, todos los que estamos en contra de este desastre”, afirmó.

Respecto a los problemas de desabasto y falta de acceso a medicinas, Córdova Morán dijo que el gobierno mexicano que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador está obligado a mejorar los servicios médicos: “México necesita un cuerpo médico gigantesco, pero bien pagado, con el instrumental adecuado, con el estímulo adecuado para que atiendan la salud del pueblo mexicano. Esto solo lo puede hacer el Estado” afirmó el luchador social.

Ante un gran vacío de liderazgo político en México, afirmó que “es hora de que los antorchistas se conviertan en una alternativa nacional. Nosotros podemos hacerlo. Sabemos cuál es el verdadero remedio para los males de México. Por eso Antorcha ahora más que nunca tiene que hablar más alto, tiene que hacerle saber al país que hay una organización nueva, con visión nueva, profunda, seria, que diagnostica al país y sabe cómo curarlo” indicó.

Por su parte, el Doctor Ruiz Speare reconoció el liderazgo de Aquiles Córdova Morán, a quien ha tratado medicamente y narró su encuentro con esta organización como una especie de momento mágico. Resaltó la autenticidad y lealtad de los antorchistas, como lo más distintivo de este movimiento social con el que ha colaborado atendiendo casos graves de pacientes que hoy gozan de salud gracias a su intervención. Resaltó los valores de agradecimiento, lealtad y humildad que ha encontrado en los líderes y en las bases de este movimiento social. Anunció que se sumará a una gran tarea de formación de médicos que atiendan a las capas más empobrecidas, tareas en la que se dijo dispuesto a orientar y apoyar con su experiencia.

José Octavio Ruiz Speare es uno de los médicos más prestigiados de México, es Médico Cirujano, con especialidades en trauma y trasplante de órganos, egresado de la Escuela Médico Militar con estudios de postgrado en el Hospital Central Militar y con Maestría en Ciencias por la Universidad de Minnesota. Pionero en el Campo del Trasplante Renal en México, que goza de gran reconocimiento entre la comunidad médica por sus aportes médicos que se han traducido en 14 libros publicados en los temas de cirugía, trauma, trasplantes y liderazgo, además de decenas de proyectos en el área de la salud.

Enmarcado en un imponente programa cultural, el homenaje a los médicos se dio a través de bailes de México y Brasil. El folclor nacional se sintió con cuadros de Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, así como una estampa con la canción Viva México; además hubo espectaculares bailes de Brasil. Al evento acudieron otros reconocidos médicos de distintas especialidades, además de integrantes del Comité Ejecutivo de este movimiento y pacientes que fueron atendidos por el doctor Ruiz Speare.

