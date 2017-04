Antorcha propone modelo educativo

«El Instituto Tecnológico de Tecomatlán no recibe apoyo de la SEP»: Ing. Rodolfo de la Cruz Meléndez.

La Crónica de Chihuahua

26 de abril, 13:00 pm

Enrique Ramos Pluma

«El Instituto Tecnológico de Tecomatlán no recibe apoyo de la SEP»:

Ing. Rodolfo de la Cruz Meléndez. Entrevista para Buzos de la Noticia.

buzos (b): ¿Cuál es el modelo educativo que propone Antorcha para México?

Rodolfo de la Cruz Meléndez (RCM): Es un modelo educativo fundamentalmente popular con el que nuestra organización busca llevar educación a los más desprotegidos del país, debido a que éstos son la gente más marginada y que tiene menos posibilidades de hacer una carrera universitaria. Este objetivo está en consonancia con los cuatro ejes fundamentales de la política de Antorcha de distribuir mejor la riqueza en nuestro país.

¿Qué mejor que educar a los jóvenes de las zonas indígenas y de las zonas marginadas, para que ellos tengan un mejor acceso a la renta nacional, ya que un individuo más preparado obtiene mejores salarios? Ése es uno de los aspectos fundamentales de nuestro modelo; pero nosotros no solo buscamos que la gente más marginada de nuestro país tenga acceso a un empleo, que es muy legítimo, muy natural y necesario.

Pero eso que es imprescindible no es absoluto, no es completo, ya que lo que nosotros buscamos es que el joven tenga un alta calidad académica y profesional, debido a que, abiertas las fronteras de los estados y la libertad de tránsito en el país y la libertad de tránsito internacional, nuestros jóvenes se encuentran con competidores prácticamente de todo el mundo.

Nosotros tenemos muy claro eso: que no solo hay que llevarle educación a los más pobres y marginados, sino que es un problema de calidad académica con el propósito de que alcancen sus objetivos. Porque si se preparan y no tienen una alta calidad académica, pues de todas maneras ellos quedan de lavaplatos, aspirantes a ingresos muy bajos. Ése es otro de los objetivos.

El siguiente de los objetivos es hacer una educción integral. La cultura es imprescindible; es imprescindible que nosotros acerquemos a los jóvenes al dominio de la oratoria. Por ejemplo, que sean capaces de transmitir sus conocimientos, que dominen el lenguaje y sean capaces de transmitir sus conocimientos, sentimientos y aspiraciones.

Les enseñamos poesía con el propósito de sensibilizarlos y que no se olviden de su origen, para que los beneficios que obtengan al egresar de la universidad, los lleven a nuestras escuelas, que sean consecuentes y que luchen por un mejor reparto de la riqueza.

También inculcamos en nuestras escuelas las actividades cívicas, con el propósito de recordar al joven abuelo Cuauhtémoc, a Hidalgo, a Benito Juárez, a Francisco Villa y a Emiliano Zapata; que se les haga buena la memoria, que recuerden siempre y que recojan, sigan el ejemplo y tomen la estafeta que nos dejaron inconclusa los grandes héroes nacionales.

En todas nuestras escuelas, de la ludoteca a las universidades, hacemos homenajes el 21 de marzo, el 5 de febrero, el 20 de noviembre, el 15 y el 16 de septiembre, con el propósito de reivindicar y tomar la estafeta y el compromiso que nos heredaron nuestros héroes.

También inculcamos el deporte con el propósito de que se hagan jóvenes fuertes; en primer lugar, que se alejen del alcohol, de la drogadicción y sean jóvenes bien constituidos con el propósito de que aumente su esperanza de vida y sirvan más a nuestro país.

Y, finalmente, el Movimiento Antorchista siempre les inculca a los jóvenes el estudio del buen y mal funcionamiento de la sociedad con el propósito de que ellos hagan un diagnóstico objetivo, certero y realista de cómo está constituida nuestra sociedad, cómo funciona, cómo se produce, cómo se desarrolla la producción y, sobre todo, les inculcamos los mecanismos de reparto de la riqueza social, porque no basta producir buenos técnicos, buenos químicos, matemáticos, deportistas, buenos oradores, etc.

Es necesario que los jóvenes estudien y tomen partido en torno a los mecanismos de reparto de la riqueza, que diagnostiquen la sociedad, que identifiquen la enfermedad en las que se debate la sociedad mexicana; que diagnostiquen la pobreza ¿A qué obedece la pobreza? ¿Cuáles son los mecanismos que sigue la pobreza? ¿Qué hace tan profundas la diferencias entre una clase social y otra? Ésos son los objetivos que tiene la organización para el estudio.

No solo nos interesa capacitar científicamente a los muchachos con una alta calidad académica sino, sobre todo, nos interesa capacitarlos para que diagnostiquen cómo funciona la sociedad. Que valoren si es o no justa una distribución como la que está viviendo el pueblo mexicano.

b: ¿Cómo se ha materializado en Tecomatlán el modelo educativo que propone el Movimiento Antorchista?

RCM: -Bueno, en Tecomatlán se ha materializado, se ha fundado la cadena educativa. Hay una ludoteca, dos kínderes, dos primarias, una secundaria, el Centro de Bachillerato Agropecuario, una academia comercial, una normal y el Instituto Tecnológico. Se ha materializado a lo largo de más de 40 años de lucha de la organización y aquí practicamos lo que nosotros pensamos.

Y hemos tenido éxito porque los jóvenes que empiezan a estudiar bien desde chiquitos, que empiezan a capacitarse cultural, deportiva y cívicamente, pues son jóvenes muy participativos, muy capaces cuando alcanzan los niveles altos de educación, como en el tecnológico.

También se busca que todos los jóvenes de escasos recursos económicos que vienen de otros estados –de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, etc.– cuenten siempre con los servicios asistenciales, como dormitorios y comedores, para que hagan realidad sus aspiraciones.

Aquí un joven estudiante gasta alrededor de 500 pesos mensuales, los de secundaria, para hospedaje y alimentación; la cuota, prácticamente, es simbólica. No podemos decir que se les dan manjares, pero sí una dieta que cubre sus requerimientos alimenticios.

Aquí en el Tecnológico, donde los jóvenes están más grandes y por tanto demandan más alimentos y tienen que satisfacer más necesidades, pagan 760 pesos mensuales para habitación y alimentación; ése es otro de los propósitos importantes, para que los estudiantes hagan realidad sus propósitos.

Así es que nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos, porque aquí en Tecomatlán se le dan todas las oportunidades para que los jóvenes terminen sus estudios en toda la cadena educativa que hay aquí, de la ludoteca a la escuela superior. Aquí hay tres carreras de nivel de licenciatura: está la de agronomía, ingeniería en ciencias computacionales e ingeniería en gestión empresarial, algo así como administración de empresas.

b: ¿Cuál es el nivel socioeconómico de Tecomatlán?

RCM: Es un municipio pobre; antes de que llegara Antorcha el municipio vivía de unas cuantas tierras al margen del río, era un pueblo como la mayoría de los pueblos de la Mixteca y mucha gente emigraba a otras partes del país o a Estados Unidos. Pero ahorita su fuerte son fundamentalmente las actividades de comercio y empieza a despertar el turismo, pero el nivel socioeconómico de los habitantes de Tecomatlán es pobre.

b: ¿Cuál es el cambio de vida que ocurre en los jóvenes que llegan a estudiar a Tecomatlán?

RCM: El 80 por ciento de los que vienen aquí a estudiar logra terminar su carrera. Es uno de los tecnológicos con un porcentaje de deserción mínima. Y todos ellos, los egresados, salvo los que no quieren, tienen un trabajo en las filas de la organización.

La organización ha planteado recibirlos a todos ellos, no aquí en Tecomatlán, en Puebla o en Tlaxcala, sino en toda la República.

La organización está en todo el país y es lo que les ofrece. Es altamente probable que un egresado de aquí obtenga su empleo y por tanto reciba un cambio de vida sustancial, de ser campesino a ser profesionista. Nosotros consideramos que no hay problemas por admitir, que todos los egresados del Tecnológico tienen garantizado un lugar en el país.

b: ¿Cómo se consiguieron estos recursos para el ITT?

RCM: Bueno en primer lugar se sustentaron; se sabe que el gobierno no da nomás por dar, sino que se sustentaron y la presión giró alrededor, fundamentalmente del nivel socioeconómico que traen los estudiantes cuando llegan aquí, que son hijos de campesinos muy pobres, indígenas de la zona de Guerrero, la Montaña, las montañas de Oaxaca, de la Mixteca poblana; son hijos de campesinos que prácticamente vienen a Tecomatlán con la bendición.

Eso fue uno de los ejes fundamentales para sustentar la necesidad de la inversión, porque esos 140 millones de pesos son fundamentalmente para construir la villa estudiantil que consta de habitaciones para mil estudiantes, 500 mujeres y 500 hombres; para una cocina, comedor, biblioteca, baños, lavandería, un consultorio médico y una cancha de usos múltiples.

Eso alcanza una inversión de 79 millones de pesos, prácticamente la mitad. La otra mitad consiste en laboratorios de ciencias computacionales, laboratorio de gestión empresarial y más aulas que se sustentaron también con la matricula del ITT, que se ha ido incrementando.

Ése fue el argumento socioeconómica y la inversión se logró gracias a la gestión del Movimiento Antorchista, particularmente gracias al trabajo de los diputados antorchistas del periodo en el que estuvo la compañera Soraya Córdova Morán, el licenciado Lisandro Campos Córdova, el doctor Brasil Acosta Peña y el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Gracias a la sustentación y la gestión que hizo el Movimiento Antorchista, en particular de estos diputados. Además, se sustentó también la rehabilitación mayor de todas las escuelas; a ninguna de las escuelas del municipio, en particular de la cabecera municipal, se le había dado un mantenimiento desde que se construyeron, de tal manera que el uso y particularmente el Sol, que es muy agresivo, pues ya tenían prácticamente todos los techos y los muros fracturados y desechos.

Gracias al apoyo de nuestros diputados y a los argumentos que presentaron es que se consiguieron los recursos necesarios paras una rehabilitación mayor; se cambiaron los pisos y los techos; se arreglaron los baños; se está haciendo toda la obra exterior; pasillos, iluminación, etc. Todo esto gracias a la gestión de Antorcha. Todo esto suma una cantidad de 140 millones de pesos.

b: ¿Desde hace cuánto comenzaron las gestiones para conseguir este presupuesto?

RCM: Las gestiones tienen muchos años, pero se abrieron las posibilidades ahora que empezaron nuestros diputados. A partir de 2013 se empezaron abrir los proyectos y se materializaron. Los primeros en 2014 y los segundos en 2015. Pero la gestión viene desde hace muchos años; por eso nosotros siempre decimos que fueron los diputados, porque fueron ellos los que abrieron la posibilidad total de que lográramos esto, pero la gestión de todo esto fue posible desde que existe Antorcha.

b: ¿Puede establecer un comparativo de las condiciones del ITT, del antes y el ahora?

RCM: Bueno, antes el tecnológico tenía laboratorios de secundaria. En una sala había mesitas; en una estaba el laboratorio de biología; en otra el laboratorio de física; en otra el laboratorio de química; en otra el laboratorio de mecánica; eran prácticamente juguetes.

Ahorita esos laboratorios son especialmente para el nivel de ingeniería, en la jerga tecnológica se les llama laboratorios pesados.

Ya tenemos dos y estamos gestionado otros dos; el laboratorio de física y química, pesado; y el laboratorio de suelos y fertilizantes; y en este momento estamos luchando para que se nos otorguen tres laboratorios de idiomas.

En suma, la infraestructura se ha mejorado mucho, aunque no se termina todavía y hay tierra por aquí y por allá. En este mes, cuando mucho a fines de abril, nos entregarán todas las obras. Hay mejor infraestructura.

b: ¿Qué otros avances sustanciales puede señalar?

RCM: Tenemos la planta de maestros completa, no por el esfuerzo de la Secretaria de Educación Pública (SEP) sino por el esfuerzo colectivo de la organización y la escuela.

Tenemos 45 maestros y trabajadores; son 40 maestros y cinco administrativos para atender a 896 alumnos. Esta relación no la encuentra usted tan baja ni tan mala como en el ITT. Pero puedo decir que el tecnológico está siendo discriminado por las autoridades de Educación Pública.

Cualquiera que vea esta relación, 45 por 896, se queda espantado. No tenemos intendentes, no tenemos tractoristas, no tenemos laboratoristas; así estamos frente a la SEP, pero con el esfuerzo y con las actividades de nosotros tenemos otros 45 maestros empleados y pagados con nuestro esfuerzo. Tenemos una planta completa a pesar de las limitaciones en que nos tiene la SEP.

Tenemos una academia de inglés con cinco maestros bilingües y a ninguno de ellos le paga la SEP, a ninguno de ellos. Tenemos maestros de futbol, basquetbol, volibol, beisbol y de natación y a ninguno de ellos les paga la SEP. Tenemos maestros de oratoria, danza, baile, poesía y de música y a ninguno de ellos les paga la SEP. Tenemos maestros de actividades cívicas y de banda de guerra y no les paga la SEP.

A pesar de que la SEP no nos proporciona el personal para materializar nuestra idea de educación pública, nosotros lo hacemos con nuestro esfuerzo.

Somos congruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos a pesar de que la SEP no nos paga los maestros de cultura, de actividades cívicas, de lenguas extranjeras y deporte. Todos los muchachos tienen sus maestros. Esta relación a cualquier pedagogo le asombraría, cinco secretarias para atender a 896 alumnos.

También aumentó la matrícula, se dobló, se aumentó la planta de maestros y la infraestructura. Como resultado de esto yo veo a los estudiantes más convencidos y más entregados. Más convencidos del tipo de educación que les estamos entregando, porque para un estudiante de licenciatura es difícil.

¿Dónde marcha? ¿Dónde hace actividades cívicas? En ningún lado. ¿Dónde hace actividades culturales? En ningún lado. ¿Dónde hace deporte? Solamente lo hace el que le gusta, un individuo o dos o tres, pero aquí el 60 por ciento realiza actividades culturales y el resto practica algún deporte.

b: ¿Anteriormente ya habían tenido una inversión así?

RCM: La última inversión que se tuvo fue en 2009 y creo que fueron 12 millones de pesos.

