Antorcha le gana Delegación municipal a Morena en Tabasco

**El hecho sucedió en la colonia Gaviotas Sur, sector San José, y la victoria retumbó por todo el estado y el país, porque se dio en contra de la campaña de calumnias que emprendió el presidente de la república para desprestigiar a Antorcha.

Por Reyes Baltazar Torres Lugo

Ahora que está en boga la satanización de las organizaciones sociales, siendo el mismísimo Presidente de la República quien se ha encargado de afirmar una y otra vez que, durante su administración, todos los apoyos del gobierno se entregarán de manera directa y sin intermediarios para evitar la “corrupción”, es menester demostrar que estas afirmaciones son falsas, que no tienen sustento en la realidad. El proceso del conocimiento de la realidad implica el reflejo objetivo de la misma a través de los sentidos; sin embargo, el titular del ejecutivo se empeña en tergiversar la realidad y, por ende, el verdadero problema del país: la pobreza. ¿Con qué propósito? Con el de encubrir que la causa del problema es el modelo económico, que de manera ineludible propicia una injusta distribución de la riqueza social, concentrándola en las manos de una minoría de multimillonarios, mientras que el resto de la sociedad sobrevive con salarios de hambre. Para el Presidente, los mexicanos pobres que deciden organizarse para hacer valer su número, única ventaja de los desposeídos ante los explotadores y gobiernos opresores, son los culpables de la pobreza imperante en la sociedad. ¡Vaya maniobra!

Yo pregunto, amable lector, si a usted le a tocado la desagradable experiencia de acudir a una instancia de gobierno, municipal, estatal o federal, para solicitar un apoyo, por pequeño que éste sea, y la respuesta a su petición haya sido que regrese usted una semana, un mes o varios meses después, sólo para recibir la predecible respuesta de que “hay que esperar porque no hay recursos”, pero que le avisarán cuando haya alguna respuesta. ¿Y los impuestos que pagamos todos los mexicanos? ¿Qué posibilidad tiene el individuo de forzar al aparato de gobierno a que le resuelva su petición? En primer lugar, en el supuesto de que realmente no alcanzaran los impuestos recaudados, ¿por qué no cobrarle más impuestos a los multimillonarios, que lo son gracias al trabajo de millones de pobres? Y los pocos impuestos recaudados, ¿por qué no se invierten en obras y servicios para mejorar las condiciones de vida de colonias y comunidades marginadas? Pero no sucede así, al contrario, se ha priorizado el reparto de tarjetas bancarias que no sacarán a los mexicanos de la pobreza pero que, eso sí, creará una estructura clientelar que puede ser obligada a votar por “x” o “y” candidato, so pena de retirarle los apoyos.

El derecho de petición está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero con esta política implementada desde el gobierno federal demuestra que nuestro gobierno en realidad representa y defiende los intereses de la clase poseedora, de la clase rica ¿No presume el presidente que la justicia está incluso por encima de la ley? Pero pareciera que existe una ley para el pobre y otra para el rico.

Y a pesar de las trabas gubernamentales y pese a todo el rigor de los ataques mediáticos y físicos en contra de quienes deciden organizarse y alzar la voz, hay victorias y avances. Como ejemplo me referiré a lo acontecido recientemente en el estado de Tabasco, en donde se llevó a cabo la elección de delegados municipales. El día 28 de abril, la gente salió a votar por la opción que en los hechos contribuyó a mejorar la lacerante situación en la que viven; basta mencionar que el primer trimestre de 2019 se registró en el estado el mayor número de ejecuciones en la historia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que a nivel nacional la entidad ocupa el primer lugar en desempleo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Particularmente en la colonia Gaviotas Sur, sector San José, la fórmula que representó al Movimiento Antorchista en la contienda electoral, Evelin Cortázar Méndez como titular y Eloín Cornelio Guzmán como suplente, recibió el apoyo del 60 por ciento de los votos emitidos, mientras que las otras tres opciones, entre las que se encontraba la fórmula del partido en el poder (Morena), quedaron muy a la zaga, repartiéndose el porcentaje de votos restante.

La victoria retumbó por todo el estado, incluso a nivel nacional, ya que pese a la injusta campaña de desprestigio que mantiene Andrés Manuel López Obrador en contra del Movimiento Antorchista Nacional, organización legal que agrupa a tres millones de mexicanos, los paisanos del presidente pusieron en evidencia su desacuerdo con la postura del mandatario federal, que se ha dedicado a atacar sin pruebas a nuestra organización popular.

Los colonos apoyaron la continuidad del proyecto “Por un Nuevo Gaviotas Sur”, que desde hace tres años, impulsa la organización y participación de la gente para resolver sus demandas sociales, haciendo valer su número, su fuerza y su razón para quitar los pretextos esgrimidos por las autoridades para no resolverle a los colonos. Entre los logros obtenidos en escasos tres años de iniciado el proyecto podemos mencionar la fundación de una preparatoria que actualmente brinda educación a más de 100 alumnos, se techaron escuelas y canchas, se limpió el vaso regulador, se reparó el drenaje, se entregaron 200 acciones de vivienda, se gestionó empleo temporal en beneficio de mil 200 personas, se promovió el deporte y la cultura, entre otros.

En el otro extremo de la balanza, en el municipio de Macuspana, específicamente en Villa de Tepetitán, tierra del presidente, el partido político Morena sufrió un descalabro a manos del Partido Revolucionario Institucional, situación que encendió los focos rojos entre los morenistas, en lo que fue un indicio de descontento de la gente hacia el gobierno de AMLO, que ha echado la culpa del fracaso obtenido hasta el momento a las administraciones anteriores, sin asumir la responsabilidad de sus actos, y gobernando sólo para sus correligionarios. Olvida que es el presidente de todos los mexicanos.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---