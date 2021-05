Antorcha en Chihuahua respalda a Maru Campos para la gubernatura

**De ella como alcaldesa, siempre tuvimos puertas abiertas y respuestas a nuestras solicitudes para resolver los problemas más urgentes de la gente de las colonias más pobres de la capital.

La Crónica de Chihuahua

12 de mayo, 15:31 pm

Por Lenin Nelson Rosales Córdova

Este 6 de junio de 2021, viviremos las elecciones más grandes de la historia en las 32 entidades federativas, donde se celebrarán elecciones locales que se van a hacer coincidir, por primera vez, con las federales. En Chihuahua serán 67 municipios y las diputaciones locales por los diferentes distritos con cabecera en Nuevo Casas Grandes, Juárez, Meoqui, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua capital, Delicias, Camargo. Hidalgo del Parral. Guachochi, más 9 diputaciones federales.

Son muchas las experiencias que hemos vivido como organización al hacer gestiones ante las diferentes instancias de gobierno, Esto nos da una perspectiva real del interés y compromiso que los políticos tienen para el pueblo, y es una ventaja al momento de decidir por quién votar. Cabe mencionar que, desde antes de ser elegido el actual presidente, dijimos que no votaríamos por Morena, porque en sus planteamientos y su proyecto de nación no vemos las bases indispensables para el desarrollo social y económico de México; el tiempo nos da la razón, no saben gobernar y siguen llevando al país a un callejón sin salida. Es evidente que, a casi ya tres años, los hechos nos dicen que son un gobierno ineficaz.

Con base a lo anterior, la firmeza del Movimiento Antorchista de este estado apoya a la candidata de la coalición PAN – PRD por Chihuahua, Lic. Maru Campos Galván. El desarrollo del proceso electoral por la gubernatura, nos ha permitido conocer a los contendientes al analizar sus propuestas, nos damos cuenta que estas siguen enfocándose a solucionar la problemática de la zona metropolitana, ¿los candidatos sabrán que el desabasto de agua es una de las necesidades más urgentes de atender en el área rural? Es aquí donde resalta una de las fortalezas que se tendrán con el gobierno de Maru Campos, la sensibilidad de considerar las necesidades de todos los habitantes, como la educación, que es uno de los pilares para el desarrollo del estado, porque ha visto y escuchado las demandas del pueblo en sus visitas a los diferentes municipios.

Abundante y de muchos ámbitos son los problemas que existen después de un gobierno electo bajo la influencia de las redes sociales que crean personajes con propuesta difíciles de llevar a cabo, por eso la urgente necesidad de considerar y ser sensato, que para gobernar bien, se necesita, más que alboroto y habladurías, experiencia, honestidad y responsabilidad, cualidades que sí vemos en la Lic. Maru Campos. Su larga trayectoria avala su capacidad de gestión, administración y buen gobierno de todos conocido como presidenta municipal, atendiendo las necesidades de agua en la periferia de las colonias y la implementación de cámaras para la seguridad de la ciudadanía chihuahuense.

Los antorchistas quieren progreso y justicia social Desde el pasado 4 de abril, cuando arrancaron las campañas políticas, se dieron a la tarea de convencer a la población que la mejor opción es Maru Campos; desde entonces los antorchistas de todos los rincones de Chihuahua, todos los días están invitando a la ciudadanía en general a que haga uso de su voto, pero de un voto razonado y consciente, que pueda llevar a una estabilidad socioeconómica en el estado.

Por eso requerimos un gobierno con orden, con disciplina fiscal, con proyectos serios, como los que nos ofrece la candidata de la coalición PAN -PRD; que se preocupe verdaderamente por los diferentes actores que participan en el desarrollo económico y social para que se generen los empleos necesarios para que la gente tenga que comer, y por supuesto que no olvide a la clase trabajadora, a las mujeres y hombres de nuestro estado. De eso trata un proyecto serio y sensible. Por eso los antorchistas de Chihuahua damos cuenta de esta sensibilidad; como alcaldesa, siempre tuvimos puertas abiertas y respuesta a nuestras solicitudes para resolver los problemas más urgentes de la gente de las colonias más pobres de la capital.

Creemos que todos los males se resolverán, obviamente que no, es, por el momento lo que las actuales circunstancias exigen, ponerle un alto al abuso del poder y a proyectos que no tienen ni pies ni cabeza y que lo único que hacen es conducir a las masas a una miseria mayor a la que prevalece hasta ahora. En Antorcha seguimos insistiendo que nos debemos organizar y educar, para que con nuestra fuerza exijamos el cumplimiento de los compromisos a cualquier gobierno y más con los que estamos de acuerdo.

Por eso, amas de casa, obreros, campesinos, profesionistas y estudiantes, es nuestro deber exigir a los y las candidatas que nos digan cuáles son sus planes, programas y proyectos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, que nos demuestren con sus propuestas donde se esté tomando en cuenta de manera integral a la ciudadanía y a su vez exigir de qué manera se va a concretar eso que prometen.