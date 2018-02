Ante los nuevos incumplimientos y engaños del Gobierno del Estado: reiniciar la lucha

**Los colonos organizados tendremos que instalar un plantón para solicitarle al señor gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, que intervenga para que se cumplan los acuerdos tomados y no se nos excluya de programas de su administración.

6 de febrero, 13:28 pm

Por Cristina Muñoz

Este año se repite la historia y vuelven a estar las familias humildes de la colonia Antorcha Campesina 1, en el municipio de Tijuana a punto de perder su patrimonio, ya que les fue notificada la resolución del juez sobre la recisión del contrato y con esto el inminente peligro de quedar en la calle, perdiendo el patrimonio que por largos años les ha costado edificar. A este punto se ha llegado por la falta de cumplimiento oportuno de parte del Gobierno del Estado que firmó un compromiso en abril del año pasado, mismo que no ha sido finiquitado, pues la falta de seguimiento oportuno por parte del que suscribiera dicho acuerdo Lic. Francisco Iribe Paniagua, subsecretario de gobierno en Mexicali, para que se liberen los recursos y se concrete la permuta de un terreno, que se le ofreció a cuenta de pago al demandante, aún no se culmina.

El apoyo del financiamiento para las familias que hoy están asentadas en la colonia Antorcha Campesina 1, en la zona de Playas de Tijuana, y que fueron reubicadas del Arroyo Alamar hace más de ocho años, aún sufren el vía crucis, la angustia, y la zozobra, por la irresponsabilidad de funcionarios, pues el Lic. Enrique Méndez, subsecretario de Gobierno en Tijuana se lava las manos, argumentando que el asunto lo está viendo en Mexicali el Lic. Iribe Paniagua, y allá el subsecretario argumentó el año pasado que no tenían los suficientes recursos, sólo que ambos funcionarios olvidan, primero, que el financiamiento para el pago del terreno que hoy ocupa la colonia lo asumió la actual administración desde el arribo de la misma, desde hace más de cuatro años, cuando se les puso en conocimiento del problema; segundo, que al pasar los años están cada vez más evidenciados de la falta de voluntad a planear y efectuar la erogación del recurso para resolver el conflicto, pues todavía el año pasado el Lic. Iribe Paniagua decía que no se tenía el dinero para responder al compromiso firmado. Hace algunos días que una comisión acudió a sus oficinas escucharon nuevamente el mismo argumento ¡no hay dinero para el pago!

Resulta agraviante que después de más de cuatro meses de plantón a las afueras del Centro Administrativo y de haber iniciado una caminata de Tijuana a Mexicali, en su primer día de recorrido, estos mismos subsecretarios hayan hecho un compromiso de solución que hasta el momento no se cumple a cabalidad.

Si al problema de la falta del financiamiento que ya se torna grave, le agregamos, que hay peticiones que se han hecho con tiempo como las pavimentaciones de algunas calles en diferentes puntos de la geografía del municipio, que en 2017 por parte de la Junta de Urbanización no se tomaron en cuenta para su ejecución y hoy como si fuera una calca del año pasado se les informó a una comisión representativa del Movimiento Antorchista que no estaban consideradas tampoco para el 2018, cuando es más que evidente la necesidad del mejoramiento de las calles, con asfalto o concreto hidráulico. En la Secretaría de Desarrollo Social del Estado el programa de la entrega de mufas y de becas a madres trabajadoras que ya era un compromiso del 2017 tampoco se cumple, que la entrega de apoyos con lonas para el recubrimiento de techos no se instrumenta, etc., etc., Estos pocos ejemplos nos permiten evidencias la falta de voluntad y eficiencia para la solución a los problemas que se han planteado.

Por tal motivo, es que los colonos organizados en Antorcha tendremos que recurrir a instalar un plantón por tiempo indefinido, para solicitarle al Señor Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid intervenga para que se cumplan los acuerdos tomados y no se nos excluya de programas que instrumenta su administración.

