Ante los fracasos, retrocesos y reemplazos se necesita un distractor

**¿Por qué entonces, salir con el tema de Antorcha? Pregunto yo, y contesto, porque hay que buscar un distractor ante la problemática generada al interior del IMSS, que provocó la renuncia de su Director.

La Crónica de Chihuahua

4 de junio, 18:44 pm

Por: Carlos Martinez Leal/

Dirigente del Movimiento Antorchista de Tamaulipas

Nuevamente y sin que viniera a cuenta, uno de los desmañanados que acompañan en palacio nacional al presidente en la conferencia de prensa matutina diaria, convertida en show mediático y que han bautizado como “La mañanera”, le tocó turno para preguntar al personaje estelar: El Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hombre probo, austero, honesto a carta cabal, cumplidor de sus promesas y compromisos, insobornable, dispuesto a lograr la cuarta transformación de la República, que ponga en el centro de su objetivo su lema: “Por el bien de México primero los pobres”.

Cedida la palabra al periodista Agustín Velasco, de Uno TV preguntó:

Hay que aclarar que “La mañanera” iniciaba y que había pedido el presidente nada menos que a “Zoe Robledo” el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hiciera uso de la palabra para que diera a conocer qué piensa sobre esta su nueva responsabilidad, Zoe Robledo Aburto, tomó la palabra y rindió su informe de las primeras 24 horas, terminó diciendo. Intervino el Presidente: “Muy bien, si les parece abrimos la rueda de preguntas y respuestas”.

PREGUNTA: Hola, presidente. Agustín Velasco, de Uno TV.

Yo quiero hacerle dos preguntas, presidente.

“Una tiene que ver con el combate al huachicoleo. Usted anunció hace unos meses que se estaba investigando y también el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se estaba investigando a Antorcha Campesina, que tenía concesiones para transportar y para vender combustible”.

¿Se ha encontrado que esta organización ligada al PRI está vinculada con temas de venta de combustible robado?, ¿cuál es el estatus de la investigación en este momento?, ¿con cuántas gasolineras exactamente cuentan?, ¿con cuántas pipas para transportar combustible?, ¿cuántos líderes de esta organización se ha encontrado que estén ligados o que tengan concesiones o que fueron beneficiados con este tipo de contratos y si han encontrado vínculos con la venta de robo de combustible?

El tema era el cambio del Director del IMSS, ahí mismo acababa de hacer su intervención el nuevo Director, la primer renuncia del gabinete, el perfil del nuevo director, etc., en fin había mucho de que preguntar sobre el tema, si el presidente estaba preocupado por la larga misiva de la renuncia, por lo que ahí veladamente se denunciaba; aparentemente el periodista lo externa en su segunda pregunta, pero él mismo se desmiente cuando al final de los temas que comprendían la segunda pregunta sobre el IMSS confiesa paladinamente: pero principalmente el tema de Antorcha Campesina; es decir pareciera decir el periodista, mira presidente tú tendrás tus razones e incluso trajiste al nuevo director, pero a mí, lo que me interesa es Antorcha Campesina. ¿Será?

“Usted anunció hace unos meses” (Cinco para ser exactos don Agustín, digo yo, fue la conferencia del 19 de enero) hace cinco meses, y el periodista de Uno TV, quiere saber: Primero ¿Se ha encontrado que esta organización (Antorcha Campesina) ligada al PRI está involucrada con temas de venta de combustible robado? Pregunto yo ¿Es ingenuo Don Agustín? ¿Está iniciando su práctica periodística? ¿Solo asiste al show mañanero? ¿No sigue la actividad diaria del Sr. Presidente? Si lo hiciera, estaría enterado que durante 5 meses y aun antes desde la gira de agradecimiento, no hay día en que en sus intervenciones el Sr. Presidente no se burle de nuestra querida organización llamándola “Antorcha Mundial” y acusándola sin demostrarlo que hace un uso indebido de los programas de gobierno de Transparencia Monetaria Directa. Si esto hace todos los días el Sr. Presidente para denostar a nuestra organización, qué no haría si su investigación hubiera obtenido lo que candorosamente pregunta nuestro bisoño periodista Don Agustín Velasco.

SEGUNDO: ¿Cuál es el estatus de la investigación en este momento, con cuántas gasolineras exactamente cuentan? ¿Con cuántas pipas para transportar combustible? Como buen beisbolista –como ha promocionado– el Sr. Presidente no contestó, no tomó la pregunta y la bateó con generalidades: “Si, mire, se están entregando informes para que la Fiscalía General haga las investigaciones correspondientes en todos los casos”.

El periodista principiante insistió.

TERCERO: ¿Cuántos líderes de la organización se ha encontrado que estén ligados o que tengan concesiones o que fueron beneficiados con este tipo de contratos y si han encontrado vínculos con la venta de robo de combustible? Vino entonces la respuesta trillada en estos casos por parte de los funcionarios que como el Presidente, tienen estudiado el asunto: “No puedo por el llamado debido proceso, hacer referencia a empresas, asociaciones, personas, pero sí es la Fiscalía General la que está actuando como nunca se había visto (SIC).

El tiempo se le terminaba al periodista y aunque cumplió un encargo y lo hacía muy bien, había que insistir para que el numerito resultara creíble.

CUARTO Y ÚLTIMO: “Nada más si es que hay una investigación abierta con esta organización”, preguntó el periodista.

RESPUESTA DEL PRESIDENTE: “Esta abierta la investigación en todo lo relacionado con el robo de combustible y son varias personas físicas y morales como se dice en lo fiscal, las involucradas”.

“Pero es lo mismo que la cancelación de las condonaciones, no podemos dar a conocer los nombres”.

“Aprovecho para comentarles, ya que estamos en estos temas, que ya cumplimos, ayer se vencía el plazo, para entregar toda la información de periodistas que recibieron apoyos del gobierno por servicios prestados...”

“La mañanera siguió” “Don Agustín Velasco cumplió”. Su pregunta sirvió como distractor y entonces vino lo de los periodistas. Y hoy como ayer con el ataque a Antorcha Campesina por parte del presidente, se llenan páginas de los diarios y horas de TV y programación de radio para abordar el tema de la “lista de periodistas” y del “hampa del periodismo”. Y los periodistas señalados se rasgan las vestiduras aclarando que es un ataque del Sr. Presidente.

Pero cuando el Sr. Presidente inició sus ataques a Antorcha Campesina, muchos periodistas se sumaron al mismo como hoy lo hace veladamente Don Agustín Velasco.– Sin importarles que se atacaba a la organización que agrupa en el país a más de tres millones de mexicanos humildes que durante 45 años han venido transformando sus ejidos, colonias, comunidades y municipios mostrando con ello su honradez y compromiso para con la lucha del pueblo.

Es importante que recordemos al gran poeta y dramaturgo: Bertolt Brech, con su poema.

“AHORA VIENEN POR MÍ,

PERO ES DEMASIADO TARDE”

«Primero se llevaron a los judíos,

pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros,

pero como yo no era obrero, tampoco me importó.

Más tarde se llevaron a los intelectuales,

pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas,

pero como yo no era cura, tampoco me importó.

Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

