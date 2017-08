Ángeles de Bondad invita a sus jornadas gratuitas «Médico en tu casa»

**Estarán el miércoles en la colonia UP (Libertadores de América No. 3610), y el viernes en Punta Naranjo V Etapa (Calle Barranco Azul No. 10314), ambas en un horario de 4 a 7 pm.

23 de agosto, 16:30 pm

Chihuahua, Chih.- La Asociación Civil “Ángeles de Bondad” está invitando a las jornadas gratuitas de salud denominadas “Médico en tu casa”, que se realizarán esta semana en las siguientes fechas y direcciones:

Miércoles 23 de agosto de 2017 – Colonia U.P.

Dirección.- Calle Libertadores de América No. 3610

Viernes 25 de agosto de 2017 – Colonia Punta Naranjo, quinta etapa

Dirección.- Calle Barranco Azul No. 10314 (entre Punta el Dorado y Punta la Aurora)

(*Ambas en un horario de 4 a 7 pm)

“Ángeles de Bondad” tiene más de 5 años de creación, y se ha dedicado a dar cuidados paliativos a los pacientes que la necesitan; pláticas preventivas en temas de salud; capacitación a personal de salud, dotándolos de equipo para monitorear la presión arterial; conjuntamos esfuerzos con las “Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C.” para la atención del dispensario ubicado en la colonia centro; y entre otras actividades, hemos realizado jornadas de salud gratuitas.

En la jornada de salud del viernes 25 de agosto, tendrán el apoyo y presencia de la Diputada Blanca Gámez.

