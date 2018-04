Amenaza gobierno del estado con despedir a maestros paristas

**Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación, fue tajante: no vamos negociar si no suspenden el paro, y si no vuelven a las aulas al tercer día, «revisaremos la ley laboral y reglamento» para proceder a despedir a los paristas.

La Crónica de Chihuahua

18 de abril, 13:23 pm

Pablo Cuarón, secretario de Educación afirmó que aplicarán leyes y reglamentos a maestros, y dejó entrever posibles ceses; “esperamos que los maestros que están en paro tramitaran permiso económico”.

Cuarón reiteró que las puertas están abiertas para el diálogo con los maestros, pero que la única condición para retomar las pláticas es que los maestros levanten el paro y regresen a las aulas.

Agregó que al momento que cumplan los tres días de paro, revisarán las leyes laborales y reglamentos administrativos.

“La ley dice que a los tres días de faltar, puede venir el cese, analizamos los reglamentos, esperamos que los maestros que estén en paro tramitaran su permiso económico y poder así faltar”, dijo.

Aunque no lo especificó, Cuarón dejó entrever, que es posible que existan despidos para aquellos maestros que no tramitaron su permiso y están en clases.

Cuarón refirió que existe la voluntad de dialogar, pero que la relación “quebró” al momento que la Secretaría de Educación negoció con maestros en particular y no con los lideres del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

