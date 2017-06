Amenaza de huelga en Yazaky de Buenaventura

**Porque no se les ha permitido crear un sindicato y ha habido represalias contra quienes han pretendido hacerlo, y por no homologar los salarios, empleados de la planta maquiladora Yazaky irán a huelga el 3 de julio.

La Crónica de Chihuahua

23 de junio, 21:30 pm

Akronoticias.com

Buenaventura, Chihuahua.- Debido a que no se les ha permitido la creación de un sindicato y ha habido represalias contra quienes han pretendido hacerlo y de no homologar los salarios, empleados de la planta maquiladora Yazaky en San Buenaventura irán a huelga el 3 de julio, mientras estuvieron en las oficinas de conciliación y arbitraje en donde denunciaron la situación que impera.

Fue Gabriel Esquivel, uno de los representantes de los trabajadores quien informó que la misma Junta local ha dado largas al asunto y no ha podido solucionar estas peticiones que ya tienen mucho tiempo: “A finales del 2016 los trabajadores de Yazaky con sede en Buenaventura, iniciaron con la petición de registro del sindicato ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo Casas Grandes, y el registro fue negado bajo la excusa de que no hubo transparencia por el proceder de los trabajadores, cuando los trabajadores se están posicionando como personas y posteriormente nombraron como representante legal a Cruz Bonilla Álvarez y al licenciado Gabriel Esquivel, los cuales tomaron la decisión de presentar otra iniciativa el día 3 de mayo del 2017, dicha resolución no la expedido la Junta de Conciliación y Arbitraje, nos dicen que mañana, que pasado, siendo que los trabajadores de Yazaky ponen en riesgo su seguridad al venir hasta Nuevo Casas Grandes¨.

Explicó que en esa empresa ahorita no hay ningún sindicato, no están afiliados a ningún sindicato, el sindicato que quieren es un sindicato libre, que no pertenezca a ninguna confederación, que se conforme con la misma gente de ahí, que sean independientes con patrimonio propio, comentó.

Se informó que al día viernes de la semana pasada, la empresa Yazaky Chihuahua, con sede en Buenaventura, liquidó al comité ejecutivo que está promoviendo el registro del sindicato, "aun así se tiene que hacer una asamblea extraordinaria para cambiar ese comité ejecutivo, las empresas no deben de tomar injerencias en las decisiones de los trabajadores, así lo dice el convenio internacional 98, entonces, debido a eso los trabajadores están muy molestos ya que no hay armonía en la empresa, con los derechos de los trabajadores”, dijo Esquivel.

El representante de los empleados, declara que en base al fundamento del artículo 446 de la Ley Federal del Trabajo, han decidido emplazar a huelga a la empresa Yazaky Chihuahua, con sede en Buenaventura, y dicha huelga estallará el día 3 de julio a las 6:00 Horas.

Así mismo, dice que ya se cumplió con la Junta de Conciliación y Arbitraje para que sea una huelga lícita, que los trabajadores no corran riesgo de quedarse sin empleo, para que no tengan la duda de que van a ser despedidos, tal y como paso en contra del comité ejecutivo.

Para que no estalle la huelga, la empresa tendrá que cumplir con ciertas peticiones hechas por los trabajadores, una de ellas es equiparar y homologar los salarios de los trabajadores, a trabajo igual, salario igual, otra de las peticiones es que no se violen las garantías individuales de los trabajadores, ni los derechos humanos, así como el respetar los tratados internacionales donde México forma parte.

Una más es que se respete el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que se transcribe de la siguiente forma:

“Las organizaciones de trabajadores deberán de gozar de total protección ante todo acto de injerencia respecto de las otras, ya se realice de cualquier forma, esto quiere decir que la empresa no debe de tomar injerencia en la organización de los trabajadores”.

Los representantes legales de los trabajadores piden que se realice un pago anticipado de salario a los trabajadores antes de que estalle la huelga, en caso de que la empresa no se allane a las peticiones de los trabajadores.

Lo principal es que se homologuen los salarios con respecto a otras sedes de la empresa Yazaky, y si la empresa no accede, el día 3 de julio de este 2017 estallará la huelga en la maquiladora de Buenaventura.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---