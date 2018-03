¡Alto a las calumnias y mentiras de La Jornada de Oriente y de Arturo Rueda!

**Es claro que el linchamiento mediático tiene un solo objetivo: acusar a gente inocente y que la justicia caiga sobre quien no tiene nada qué ver en el asunto, de manera que los verdaderos asesinos y quienes planearon el crimen queden libres e impunes.

La Crónica de Chihuahua

2 de marzo, 19:48 pm

Al Gobernador del Estado,

José Antonio Gali Fayad.

Al Secretario General de Gobierno,

Diódoro Carrasco Altamirano.

Al Fiscal General del Estado,

Víctor Carrancá Bourget.

A la opinión pública.

En las primeras horas del jueves 1º de marzo, fue asesinado Aarón Varela Martínez, precandidato del partido Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Puebla. La información oficial sostiene que Varela Martínez fue interceptado por sus verdugos en San Antonio Cacalotepec, una junta auxiliar de San Andrés Cholula, y ahí fue ultimado por disparos de arma de fuego. Sobre el móvil de asesinato no hay aún conclusiones oficiales.

Este crimen, condenable por todo ser humano bien nacido, sirvió como ariete a varios grupos de poder y sus medios de comunicación para acusar a nuestra organización de la autoría, usando para ello la táctica de la desinformación: primero algunos medios afirmaron que Varela “era crítico de Antorcha Campesina” y que, en Santa Clara Ocoyucan, “la población tiene diferencias con Antorcha”, con el objetivo de poner el foco de atención mediático en nosotros y mostrarnos como un gobierno totalitario que reprime a sus ciudadanos para, después, y con la tierra previamente remojada por estas versiones difundidas al unísono, lanzar ahora sí la acusación directa, que vino por boca del periodista Arturo Rueda: “Antorcha Campesina está en la primera línea de investigación”.

A la cabeza de quienes han iniciado una verdadera cruzada para incriminar a nuestra organización se encuentran La Jornada de Oriente, que durante todo el 1º de marzo insistió con saña enfermiza en la manera de poner el reflector de la autoría del crimen sobre Antorcha, y el director de Diario Cambio, Arturo Rueda, que nos acusó del crimen sin más pruebas que su propia saliva.

Es claro que el linchamiento mediático tiene un solo objetivo: acusar a gente inocente y que la justicia caiga sobre quien no tiene nada qué ver en el asunto, de manera que los verdaderos asesinos y quienes planearon el crimen queden libres e impunes, como tantas veces ha sucedido en nuestro país. El teatrito, pues, no es nuevo; pero sí muy efectivo para fabricar chivos expiatorios.

Como no estamos de acuerdo con este trato injusto y arbitrario, queremos hacer pública nuestra postura sobre estos hechos:

Primero. El Movimiento Antorchista condena el asesinato de Aarón Varela Martínez y exige a la Fiscalía General del Estado que investigue el crimen, capture a los responsables y los enjuicie de manera rápida y eficaz. En primer lugar, porque es obligación del Gobierno ofrecer justicia plena ante cualquier crimen. En segundo lugar, porque es un derecho de los deudos de Varela Martínez. Y, finalmente, porque sólo así terminará la ola de versiones maliciosas contra nuestra organización. Antorcha no tenía ninguna relación con el político asesinado, ni para bien ni para mal; si era crítico de la administración antorchista de Ocoyucan no teníamos conocimiento de ello y la prensa no lo registró, cosa sumamente rara dado que nuestros detractores siempre encuentran espacios en la prensa para sus acusaciones. La justicia debe hablar y poner las cosas en claro. Ésa es su obligación.

Segundo. Exigimos que La Jornada de Oriente pare ya su campaña contra Antorcha. No es la primera vez que Martín Hernández Alcántara, abusando de su “libertad de prensa”, atiza y lanza campañas negras contra nosotros para desprestigiarnos, sin aportar pruebas y para beneficiar al grupo político al que sirve de ganapán. Recordamos a la opinión pública que hemos pedido a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal contra Martín Hernández Alcántara por ser el portavoz, el 12 de enero de 2016, de una amenaza de muerte contra Manuel Hernández Pasión en las páginas de La Jornada de Oriente, amenaza que finalmente se cumplió. Este granadero de la pluma tiene cuentas pendientes con la justicia; eso no se debe olvidar.

Tercero. Arturo Rueda, director de Diario Cambio, no es juez y, por tanto, no puede enjuiciar a nadie en este asunto. Más tardó la Fiscalía General del Estado en dar a conocer sus avances en las investigaciones que Arturo Rueda en escribir en Twitter: “Antorcha Campesina está en la primera línea de investigación”. Preguntamos: ¿Con qué bases nos acusa Rueda? ¿Por qué se atreve a afirmar una cosa tan grave? El señor debería medir bien sus palabras y sus acusaciones. Se trata de un hecho muy delicado como para que una mente tan perversa de inmediato saque conclusiones. Cualquier estudiante de derecho sabe que el que afirma está obligado a probar; al parecer, Rueda lo ha olvidado… quizá porque hace unos meses fue expulsado de la Escuela Libre de Derecho gracias a sus tristemente célebres declaraciones.

Cuarto. Nos queda claro que ambos medios sirven a grupos de poder en Puebla y que no se mandan solos. Sabemos con precisión quiénes son sus dueños y les pedimos, de manera respetuosa pero enérgica, que frenen sus campañas de odio contra Antorcha. De lo contrario, nos defenderemos por todos los medios legales y políticos que convengan a intereses de los antorchistas.

Quinto. Esta campaña busca debilitar nuestra exigencia de castigo contra quienes ordenaron asesinar a Manuel Hernández Pasión y, en general, frenar el crecimiento de la simpatía popular hacia nuestra organización en épocas electorales. Sin embargo, la verdad se impondrá, como siempre, y pondrá a cada uno en el lugar que se merece.

Atentamente,

El Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Puebla

