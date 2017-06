Alcanza Moris 48.5 grados de temperatura; y 5.5° en Bocoyna

**La capital de Chihuahua alcanzó hoy una temperatura de 39.2 grados centígrados, aunque si usted dejó el carro cerrado en la calle y entró de repente, pudo haber sufrido un golpe de hasta 55 grados centígrados, o bien unos 50 caminando por la banqueta.

14 de junio, 17:00 pm

Chihuahua, Chih.- La capital de Chihuahua alcanzó hoy una temperatura de 39.2 grados centígrados, mientras que la máxima fue registrada en los termómetros de Moris: 48.5 grados a la sombra, pero hizo frío en el municipio de Bocoyna, donde disfrutaron este 14 de junio de 5 grados y medio centígrados.

Los municipios que están sufriendo del calor, son: nombre y temperatura, los siguientes:

Aldama con 42º C

Batopilas 41.7º C

Camargo 41º C

Chínipas 41º C

Delicias 40.6º C

Moris 48.5º C

Ojinaga 43º C

Urique 43º C

En 49 municipios, si bien no rebasaron los 40 grados, tienen calor (entre 32º C a 40º C) y 10 municipios tuvieron temperaturas calurosas, de entre 25º C a 31º C.

