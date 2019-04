Alcalde de Tláhuac ordena derribar más de 200 casas

**El Movimiento Antorchista solicita la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para detener demoliciones. Amenazante, el morenista Raymundo Martínez Vite, dijo: “Si ya les llegó la notificación, esas sí se van a demoler, de una vez se los digo…, si le llegó la notificación, demolición, demolición…”

Ciudad de México.- Más de 200 familias de varias comunidades de San Andrés Mixquic, Tláhuac, están a punto de perder su hogar por la amenaza de demolición de sus hogares vertida por el alcalde morenista de esta demarcación, Raymundo Martínez Vite, quien envió un documento a todas estas personas que ahora se encuentran con miedo de que en cualquier momento el gobierno en turno las deje en la calle con el pretexto de que viven en una zona irregular y sin darles ninguna alternativa, denunció el activista social, Jonathan González San Juan.

“El Movimiento Antorchista de la Ciudad de México se solidariza con todas estas familias a las que vamos a defender para que no pierdan su patrimonio, porque ellos compraron de buena fe sus terrenos y aquí han construido con mucho esfuerzo sus viviendas, o se les dé una alternativa para vivir. Ellos habitan por necesidad estos lugares desde hace 20 años o más, ya que son de muy escasos recursos económicos.

El alcalde ha sido denunciado por los habitantes por abuso de poder, porque funcionarios de su administración han pisoteado los derechos de la población y se burlan de ella ignorado sus peticiones; incluso, ante esta nuevas acción, el líder social Jonathan González San Juan y los afectados están solicitando la intervención inmediata de la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para evitar que el alcalde cometa más atropellos en contra de familias indefensas, porque él ya dijo: “Si ya les llegó la notificación, esas sí se van a demoler, de una vez se los digo…, si le llegó la notificación, demolición, demolición…”

La actitud del Martínez Vite es de criticarse, ya que cuando andaba en campaña política acudió a todas estas colonias y habló con sus habitantes, a quienes les prometió que si ganaba las elecciones como alcalde regularizaría a la brevedad sus colonias, y ahora que ya consiguió lo que quería y que está sentado en la silla del poder le dio amnesia y solo se dedica a burlarse de estas humildes familias a las que echará a la calle sin contemplaciones, según sus propias declaraciones”, manifestó González San Juan.

Cabe señalar que un grupo de afectados por la amenaza del alcalde de las comunidades de San Ignacio de Loyola, San Agustín, San Miguel, Los Reyes y Santa Cruz, sabordó a Martínez Vite en un evento en la colonia Santiago Zapotitlán, al que acudió, y le solicitaron ayuda para no ser desalojadas, a lo que el funcionario respondió: “las casas se van a demoler, de una vez se los digo, esto es una cuestión que traemos como gobierno de no dejar viviendas en pie, establecidas en zonas irregulares. Yo no les voy a mentir, si les llegó la notificación, demolición, demolición” repitió el alcalde en tono de burla.

Gloria Brito Nájera, dirigente del antorchismo capitalino repudió la política mezquina de mentiras del alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, quien sin importarle quedar en vergüenza al no respetar sus propios compromisos de regularizar en Tláhuac, ahora con la mano en la cintura pretende demoler los hogares de casi cien familias que se quedarán en el desamparo, por lo que externó que solicitan urgentemente la intervención de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para que no se cometa esta injusticia.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---