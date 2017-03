Alcalde de NCG sigue en huelga de hambre, en apoyo a los policías

La Crónica de Chihuahua

4 de marzo, 17:20 pm

Nuevo Casas Grandes, Chih.- El presidente municipal David Martínez Garrido se sumó a la huelga de hambre desde la tarde de ayer, en apoyo a sus agentes de policía.

El alcalde dijo que «el licenciado Fuentes, quien esta muy cercano al gobernador» Javier Corral, le habló y cuestionó sobre qué podían hacer para mediar la situación.

Martínez Garrido respondio que él con todo gusto estaba abierto al diálogo, “quiero que estemos en contacto nunca a habido ese rompimiento, simple y sencillamente en lo que no estuvimos de acuerdo fueron las formas de cómo llegaron los policías estatales, y la manera en que se quieren llevar a todos los elementos de esta localidad en conjunto, cuando hay algunos que no pueden nisiquiera ir por edad o salud”.

En cuanto a su salud física, aseguró que se siente bien: “Yo apenas empecé ayer, nada más tomo agua, puros liquidos”.

Agregó que en una reunión donde estuvieron presidentes municipales de la región expresaron no estar de acuerdo con dicha situación, y el fiscal quedó de enviar al comisario de Policia Estatal, y nunca vino, sólo un comandante que dijo no podía decidir nada.

Asimismo señaló que en la reunión que sustuvo la Policia Estatal Única (PEU) en días pasados con cámaras empresariales y algunos otros sectores no fue invitado, y no se ha realizado una buena interacción entre Policia Estatal y Municipio; “estamos siendo ignorados como siempre ha sido ignorado Nuevo Casas Grandes, el noroeste estamos muy olvidados, y hasta que no tengamos algo positivo seguiremos acompañando a nuestros elementos municipales”.

