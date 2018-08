Al no tener respuesta, antorchistas de Jaumave se plantarán en el Ayuntamiento

**Ya han agotado los tiempos de gestión normal, ahora es urgente que se les atienda, porque el alcalde sabe que hay obras pendientes, entre ellas unas que tienen recursos federales obtenidos por los propios antorchistas y que ya deberían haber arrancado.

13 de agosto, 17:45 pm

Jaumave, Tamaulipas.- Más de 500 Antorchistas del Municipio de Jaumave, marcharon este lunes por las principales calles de la Cabecera Municipal hasta llegar frente a las oficinas del Ayuntamiento, con motivo de solicitar audiencia con el edil Jaumavense José Luis Gallardo Flores.

El líder Antorchista Lázaro Edain Espinosa Zapata, manifestó que es urgente que el Presidente Municipal José Luis Gallardo Flores, los reciba en audiencia, puesto que está por terminar su administración y se tienen varios pendientes, entre ellos, señaló, el apoyo del pago de la renta en donde actualmente se encuentran ubicados el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) Plantel 23 “Ing. Aquiles Córdova Morán” y el de la Casa del Estudiante “Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres” sección Jaumave, van 4 meses de que no se ha pagado la renta, el compromiso del pago se hizo desde el inicio de la administración municipal actual.

Manifestó, que estos asuntos se han venido planteando por parte de padres de familia y alumnos, desde el mes de junio sin encontrar respuesta, además que el pasado 6 de agosto acudió una comisión de antorchistas, que fue citada para el jueves 9, reunión a la que el Presidente Municipal no se presentó sin dejar lugar a nueva cita o comisionar a algún funcionario para atender las demandas planteadas.

Además se busca revisar el pliego petitorio de algunas obras gestionadas por la organización antorchista a nivel federal, recursos etiquetados por los diputados federales, que el mismo alcalde debe de tener conocimiento, “Ya se debieron haber iniciado algunas obras y no se nos ha informado nada” Señaló Espinosa Zapata.

El líder antorchista manifestó, que hacen uso de las garantías constitucionales, al manifestarse y al pedir audiencia, “hoy marchamos por las principales calles de la Cabecera Municipal, llegamos a la Presidencia, y no hubo respuesta por parte del Alcalde, no lo hacemos por gusto o por demostrar fuerza, menos por ocasionar problemas, lo hacemos porque no tenemos otra forma de ser escuchados por las autoridades y lo que se busca es que se cumplan los compromisos y se resuelvan problemas como la falta de agua potable, acceso a la educación, espacios públicos dignos, etc. ”

Espinosa Zapata, dijo, que regresarán mañana 14 de agosto, en donde pretenden realizar un plantón con la idea de exigir al alcalde se les atienda, se les escuche y se les resuelvan los asuntos que se plantearon desde el inicio de la administración de José Luis Gallardo Flores.

Es de resaltar, que la administración municipal que encabeza José Luis Gallardo Flores está a punto de finalizar, “dentro de mes y medio se termina la administración municipal, por lo que solicitamos que el edil nos reciba en audiencia para que nos informe en que tramite van los proyectos que Antorcha logró que se etiquetarán para este municipio, por lo que calificamos como urgente que se nos atienda”. Finalizó Espinosa Zapata.

