Al 90 por ciento obras del albergue cultural “Ignacio Zaragoza”

**Construyen el teatro al aire libre, la techumbre, así como el salón de usos múltiples del albergue cultural “Ignacio Zaragoza”, el cual se ubica en la colonia Villas Zaragoza, de Torreón.

La Crónica de Chihuahua

30 de diciembre, 17:30 pm

Torreón, Coahuila.- Está en marcha la construcción del teatro al aire libre, la techumbre, así como el salón de usos múltiples del albergue cultural “Ignacio Zaragoza”, el cual se ubica en la colonia Villas Zaragoza en donde se invierten más de 8 millones de pesos, recurso que fue logrado con la gestión de los diputados federales antorchistas y la lucha incansable del pueblo organizado. Actualmente cuenta con un avance del 90 por ciento, por lo que está a pocos días de su inauguración.

Pablo Pérez García, dirigente estatal de Coahuila, dijo: “Estos son los resultados del trabajo de todos los antorchistas, esta importante obra, no es regalo de ningún funcionario público, más bien es el resultado de muchas gestiones y movilizaciones hacia las diferentes dependencias del municipio para que pudieran iniciar las obras después de tener el recurso etiquetado para las obras, nos ha quedado muy claro que los gobiernos ya sean municipales, estatales o federales por su propia voluntad no hacen nada, se olvidan del pueblo pobre, de las necesidades que tienen y solo vienen a hacer acto de presencia cuando andan en campaña y llegando al poder se olvidan de quienes los hicieron llegar a donde están, estas obras son fruto de su trabajo incansable y no regalo del presidente municipal”.

Por último, Pérez García comentó que la realidad nos ha demostrado que solo luchando y organizados se pueden conseguir beneficios para el pueblo trabajador, que es quien genera la riqueza del país y es quien menos beneficios obtiene, por lo que debemos seguir organizándonos e invitando a que se sigan sumando para hacer crecer nuestra organización y así el pueblo pueda tomar el poder para cambiar el modelo económico que tiene México. Se espera que para el mes de enero se estén inaugurando estas obras.

