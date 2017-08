Acusan a Juan Carlos Loera de imponer a su tío y Víctor Valencia para candidatos

**"Estaremos haciendo una manifestación en contra de estas acciones en Morena y le decimos al comité municipal y estatal que arreglen este problema y que se decidan las elecciones de candidatos por los propios militantes y no por dedazo al estilo del PRI.

21 de agosto, 18:30 pm

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El líder del Frente de Movimientos Populares, José Luis Ontiveros acusó que Juan Carlos Loera de la Rosa está haciendo lo que quiere con el partido y está tratando de imponer a su tío Gustavo de la Rosa Hickerson al igual que el mañoso de Víctor Valencia de los Santos, no está respetando la bases y está usando de títere al profesor Magdaleno Silva, quien es el presidente local de Morena.

Este martes estaremos haciendo una manifestación en contra de estas acciones en Morena y le decimos al comité municipal y estatal que arreglen este problema y que se decidan las elecciones de candidatos por los propios militantes y no por dedazo al estilo del PRI, afirmó el líder de colonos, quien también amagó con la renuncia de más de 500 personas quienes son los comités de base de Morena, así como pedirán la renuncia de Magdaleno Silva por no hacer su trabajo.

Todo lo está manejando Juan Carlos de la Rosa, esto es una imposición de él, vemos que no hay una democracia en Morena, se está imponiendo a la mafia del poder aquí en Juárez, no es cierto lo que predica Andrés Manuel López Obrador porque vemos que aquí en Juárez la mafia está en el poder y no lo vamos a estar permitiendo.

“Si nosotros vemos que no hay una verdadera democracia, los comités de bases que están registrados en Morena por parte del Frente de Movimientos Populares y de Mujeres Apoyando Mujeres estarán haciendo su renuncia pública”, refirió.

Nosotros estamos siendo bien respetuosos de lo que pasa en Morena, dijo José Luis Ontiveros, pero no permitiremos que se impongan candidatos, si se deciden a elegir a candidatos a dedazos esto quiere decir que están trabajando para la mafia del poder al querer imponer a Víctor Valencia de los Santos y Gustavo de la Rosa y quitarle la oportunidad a jóvenes.

Juan Carlos de la Rosa no es nadie para decidir, existe un presidente que es Magdaleno Silva, pero éste ha sido un títere de Juan Carlos de la Rosa, si no se pone a trabajar, también estaremos pidiendo su renuncia y le haremos llegar a Andrés Manuel que se están dando imposiciones.

