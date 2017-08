Acuerdo bilateral aéreo entre México y EUA suma ya 400 vuelos nuevos

El pasado 21 de agosto de 2016 entró en vigor el nuevo acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, el cual permite que cualquier aerolínea pueda volar a cualquier ciudad de los dos países, sin límites de frecuencia o capacidad.

27 de agosto, 18:19 pm

El acuerdo bilateral en materia aérea entre México y Estados Unidos ha permitido iniciar más de 400 vuelos entre ambos países, dijo el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Miguel Peláez.

Mencionó que los destinos de playa, después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son los más solicitados, por lo que existe un incremento importante de solicitudes, siendo que en la infraestructura aérea de otros estados no existe el problema de saturación.

Además abre canales de carga aérea que aumentarán las oportunidades de más de 500 mil millones de dólares al año, monto del intercambio México-Estados Unidos, y que significa la posibilidad de acceder a un mercado adicional de casi 700 mil millones de dólares al año, representado por el intercambio entre este país y Canadá.

El nuevo convenio establece las condiciones para que cualquier compañía aérea mexicana pueda solicitar la aprobación de alianzas ante las autoridades de competencia, lo que permitirá a las líneas ampliar su capacidad al combinarla con la de otras aerolíneas.

Peláez refirió que también se han registrado solicitudes para iniciar la quinta libertad, es decir, que una aerolínea extranjera llegue a un aeropuerto mexicano, suba pasajeros y los lleve a otro país, por lo que han realizado un análisis completo con todas las líneas aéreas que operan en las ciudades que han requerido iniciar el esquema.

Lo anterior, expuso, se ha estudiado con las autoridades de las secretarías de Economía y Turismo con el objetivo de contar con el consenso e iniciarlo.

“Prácticamente todas las empresas (la han pedido), no hay una limitante en la solicitud. La limitante está en la autorización. No hay un impedimento de que quien lo quiera solicitar lo haga. No, no hemos autorizado”, abundó.

Advirtió que antes de aprobarlo se debe de comprobar que no exista “una acción depredadora” para la industria mexicana.

“Si hay una línea aérea que quiera una quinta libertad, en una operación en donde una aerolínea nacional no vamos a autorizar su operación porque le va a ‘pegar’ en su mercado, todo eso lo vigilamos”, precisó.

El directivo de la DGAC, afirmó que temas como el nuevo acuerdo bilateral aéreo no forma parte de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De igual manera, adelantó que será en esta semana cuando publiquen dos circulares referentes a los cambios a la Ley de Aviación Civil y su aplicación.

