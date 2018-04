Acuerdan plenos antorchistas redoblar la lucha municipal en Juárez

**Cien representantes de 15 colonias de la zona norte escucharon con atención la lectura del documento que trata de la urgencia de tener una entrevista con el presidente municipal, pues hasta el ahora, varias peticiones se encuentran atoradas.

La Crónica de Chihuahua

11 de abril, 15:30 pm

Ciudad Juárez, Chih.- Movilizarse en comisiones cada vez más grandes a la Presidencia Municipal, una semana tras otra, hasta que se resuelva su pliego petitorio ante el Municipio, fue una de las resoluciones que tomaron los plenistas de Antorcha, reunidos en asamblea.

Esta reunión se realizó en el Salón de usos múltiples de la colonia Plutarco Elías Calles, el sábado anterior, para refrendar el compromiso con la tarea del 1x1x1 para el crecimiento de Antorcha, así como para dar seguimiento a las gestiones federales, estatales y municipales.

Cien representantes de 15 colonias de la zona norte escucharon con atención la lectura del volante local en el que se da cuenta de la urgencia de tener una entrevista con el presidente municipal, pues hasta el momento varias peticiones se encuentran atoradas porque funcionarios de la administración municipal no han contado con la suficiente sensibilidad para resolverlas.

Y sólo para mencionar algunos ejemplos de las obras y servicios demandados ante el municipio:

**Incluir a los grupos vulnerables en un programa alimentario mediante la entrega organizada de despensas y paquetes de material para el mejoramiento a la vivienda, programas que ya existen en la presidencia pero que los respectivos directores se niegan a implementar argumentando, además de la falta de recursos, que no se pueden entregar dichos apoyos a grupos organizados, violentando el derecho de asociación que nos da la Ley que rige a todos los mexicanos.

**Con el apoyo fraterno de los diputados federales antorchistas, se etiquetaron 2 millones 500 mil pesos de la Federación para la construcción de un salón de usos múltiples y aulas para un bachillerato; en este punto, aunque la petición es simplemente que la Presidencia Municipal facilite los trámites administrativos para la aplicación de dichos recursos logrados por los antorchistas y en donde la Presidencia no pondrá un solo peso, aquí pretenden aplicar una maniobra: les dijeron: “Dejen su solicitud y los llamamos”, y resulta que no hay nadie con capacidad pero sobre todo con voluntad, que pueda atender esa petición.

**Ante la insistencia de Antorcha y después de varias antesalas del Comité Municipal, la Secretaría Técnica del Municipio, a la que el presidente municipal encargó para que revisara y le diera seguimiento a las peticiones de los antorchistas, se ha declarado sin poder de convocatoria e incapaz de intervenir ante los directores, declarando que sólo el presidente es el que puede resolver nuestras demandas.

**Y sólo un ejemplo más: ante la solicitud de material escolar básico para un bachillerato en la colonia Plutarco Elías Calles, cuyo primer semestre ya concluyó, no han podido apoyar con una sola butaca. Al respecto, Julieta Ávila Arenas, dirigente seccional en Juárez, declaró que “Por un lado, nos quejamos de que hace falta recobrar valores en los jóvenes para aliviar la situación de violencia y descomposición del tejido social, y por el otro, cuando un grupo de ellos se organiza y empieza a luchar por un lugar donde educarse y dedicarse a actividades que mejoren su vida y su entorno, las autoridades no pueden apoyar estas iniciativas… muy desalentador el panorama”.

Como grupos organizados ayudamos a la autoridad en la detección de problemas sociales y en la implementación de iniciativas de solución, expresó Julieta Ávila. “Eso es lo que ha hecho grande, fuerte y unida a nuestra organización a lo largo de 44 años de existencia, y en Juárez no será la excepción; sigamos trabajando compañeros, organizando y luchando porque ya está visto que para que las autoridades solucionen nuestras demandas, tienen que nacer de las entrañas del pueblo porque de otra manera no hacen y se rodean de gente que no las dejan hacer y el que siempre sale perdiendo es el pueblo”, dijo en su exposición ante los dirigentes reunidos.

Como conclusión de la reunión de los plenos (es así como en el Movimiento Antorchista se llama a los organismos de los dirigentes naturales), se acordó que ante tales circunstancias, es necesario y urgente el crecimiento de los grupos organizados, “que sigamos adelante con la tarea del 1x1x1 pues es lo único que puede garantizar que las autoridades resuelvan nuestras peticiones; por parte del comité municipal hay toda la disposición de continuar al frente de las gestiones, estamos seguros que con el respaldo y la participación de todos los antorchistas el triunfo está garantizado, por eso el llamado es a seguir organizando, a seguir trabajando para el desarrollo de nuestras colonias”.

