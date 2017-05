Acredita INSUS propiedad de predio al Ejido Ojo de Agua

**Los asesinos que atacaron y destruyeron el asentamiento en el Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua, no tienen nada que andar reclamando, aseguraron las autoridades.

4 de mayo, 14:30 pm

Nosotros sólo reconocemos al ejido como los únicos propietarios: Subdelegado INSUS. “Si hay quien se presenta como dueño, que lo acredite ante las autoridades correspondientes”: Comisariado Ejidal

Tijuana.- Acompañados del Delegado de la Presa Este, Ignacio Acosta Montes y del presidente del Comisariado Ejidal de Ojo de Agua, el Subdelegado operativo estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Lic. Abraham Ávila, realizó un recorrido en el Polígono 6 del Ejido Ojo de Agua, en donde el fin de semana acudió un grupo armado para violentar la propiedad de las más de 200 familias de la demarcación.

“Solicitamos la participación del delegado de la Presa Este y del Comisariado Ejidal desde la semana pasada para este recorrido. El gobierno federal tiene la consigna de llevar a cabo la regularización y la tenencia de la tierra y por instrucciones de nuestro delegado estamos en este lugar para intensificar los trabajos de regularización, que se sigan los trabajos de medición, los censos y en su momento la regularización”, explicó Abraham Ávila.

Ratificó que la relación entre el Comisariado y Antorcha Campesina ha permitido un trabajo productivo con el actual delegado estatal del INSUS, Gilberto Coveli Gómez.

Sobre el supuesto litigio en el que se encuentra el predio, descartó que los 43.2 hectáreas tengan otro propietario ya que los documentos que se le han entregado por el comisariado comprueban que es una propiedad ejidal, por lo que INSUS está trabajando en un proceso de expropiación sobre este polígono y posteriormente indemnizará a los ejidatarios.

“Nosotros sólo reconocemos al ejido como los únicos propietarios, si hay algunos otros derechos que se hagan valer. No tengo conocimiento de que existan otros propietarios, nosotros reconocemos al comisariado ejidal”, aseguró el funcionario.

Por su parte, el delegado de la Presa Este explicó que el recorrido de personal del INSUS avala la legalidad en la que se encuentran las familias agredidas. “Aquí está una autoridad federal, la principal encargada de la regulación del uso del suelo. A mí como delegado me da mucha tranquilidad porque me permite decirle a la población que no hay invasión, aquí están los dueños que son los ejidatarios”, afirmó el delegado Acosta Montes.

A nombre de los ejidatarios que también acudieron a este recorrido, Eduardo Vázquez, presidente del Comisariado Ojo de Agua, explicó que desde 2014 firmaron un acuerdo en asamblea para autorizar los trámites para la regularización de la 1ra. y 2da. Sección, quedando pendiente para este 2017 la tercera conocida como Polígono 6.

Afirmó que ya se hicieron los estudios para dar certeza jurídica en su momento tanto a la CORETT como a los dueños que ocuparon los predios. “No hay juicio previo ni posterior a la ejecución, no hay amparo ni queja administrativa, por lo que el Polígono 6 es del Ejido Ojo de Agua desde el 2012. Si hay quien se presenta como dueño que lo acredite ante las autoridades correspondientes”, concluyó el representante ejidal.

