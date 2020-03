Abuchean a AMLO y a su 4T en Macuspana, su tierra natal

**Iracundo porque la gente lo contradijo en numerosas ocasiones, tanto en la condena a los gobernantes locales como cuando se refirió al alcance de los repartos a la gente de la tercera edad y a los estudiantes, López Obrador les dijo «mentirosos» y «reaccionarios».

La Crónica de Chihuahua

1ro de marzo, 13:39 pm

**Por politiquería parece que no hacemos nada: AMLO

** «¿A mí también me van a gritar?», preguntó el mandatario casi al iniciar su discurso ante los presentes en una cancha de futbol.

Macuspana.- En su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador soportó abucheos y gritos contra el gobernador Adán López y el alcalde Roberto Villalpando, por promesas incumplidas, al grado de que amagó con suspender su discurso y atribuyó la protesta a la «politiquería».

«¿A mí también me van a gritar?», preguntó el mandatario casi al iniciar su discurso ante los presentes en una cancha de futbol.

La población no había dejado en paz ni al alcalde ni al gobernador, quien tuvo que usar la estrategia de llamar a la unidad en torno a López Obrador.

«Bueno, vengo a visitarles para informales de los avances del plan del Gobierno para llevar a cabo la Cuarta Transformación (...), quiero aprovechar este momento para pedirles que analicemos las cosas y que podamos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla, y la tarea que tenemos todos de transformar a México», expuso el presidente.

«Porque no hay que mezclar, ya cuando vengan las elecciones, porque quienes nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal, ya desde ahora empiezan con eso, pero ¿Y dónde están los ideales? ¿Y dónde están los principios? ¿Y donde está el amor al pueblo? ¿Y dónde está la honestidad? ¡Ya al carajo, los ambiciosos, los corruptos!».

López Obrador dijo conocer a San Carlos desde hace mucho tiempo, y recordó que hace 10 años, cuando estaban de «aplaudidores» con un candidato a presidente Municipal a él ni le hacían caso.

«Y ya saben cómo resultó ese Presidente Municipal ¿Verdad? Y lo mismo ahí andan como 20, 30 candidatos a ser líderes del sindicato o de la sección del petróleo para hacer lo mismo, la venta de plazas ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción», aseguró.

«Ahora es transformar a México y que lo que se ahorre por no permitir la corrupción ni la impunidad, todo ese dinero que antes se iba por el caño de la corrupción, que se lo robababan, ahora, regrese al pueblo, esa es mi misión y eso es lo que estoy haciendo. Porque a veces por la grilla, por la politiquería parece como si no estuviésemos haciendo nada, llevamos 14 meses y a ver ¿No están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión».

«¡Sí!», se escuchó.

«¿Es lo mismo que antes?», reviró.

«¡No!»

Llevaba apenas 10 minutos de discurso, hablando de la entrega de apoyos a la población, como las becas a niños con discapacidad y a estudiantes de preparatoria, cuando, ante los gritos que persistían, consultó a la población si le iban a seguir reclamando al Edil a lo que el tumulto respondió que sí.

«Yo no estoy de acuerdo», dijo, «No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede, no quiero politiquería, no quiero grilla».

De nuevo preguntó si lo iban a escuchar, a lo que los presentes respondieron afirmativamente.

«No, es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar», sostuvo.

Luego, planteó varias preguntas acerca de si era cierto o no que, por ejemplo, que ya no usa el avión presidencial, o si se hace cuidar por los elementos del Estado Mayor Presidencial, o si acaso no se han entregado muchas becas.

Sin embargo, al llegar al punto que si cumplió o no su promesa de campaña de hacer borrón y cuenta nueva en torno a las tarifas de la energía eléctrica, el público se dividió.

El mandatario aseguró «padecer» que en el norte se quejaran de esa promesa cumplida en el sureste, y ahora sus propios paisanos le dicen que no ha cumplido.

«A ver, a ver, a ver, vamos analizando, si no es que va ser a gritos y sombrerazos. Aquí es la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. A ver, ¿no hubo borrón y cuenta nueva (en la luz)? Con decirles que hasta lo tuve que padecer, porque en otras partes del País me decían ’como es usted de Tabasco allá sí hubo borrón y cuenta nueva y acá no’, y ahora ustedes mismos, mis paisanos me dicen que no», aseveró.

El presidente incluso puso a votación que si había cumplido o no con esa promesa, y la mitad de los asistentes votó a favor y la otra mitad en contra, pero López Obrador dijo que había ganado el sí.

Faltan cosas pero estamos avanzando, dijo a sus paisanos que reclamaban bajas tarifas de energía eléctrica, calles pavimentadas, servicio de agua potable, medicamentos y denunciaban que no están llegando los apoyos sociales, aunque al final los regañó por hacer solicitudes personales y no pensar en el bien del pueblo.

«Falta, todavía, y yo les aseguro que vamos a transformar a México, pero lo único que quiero es que piensen en eso, no en la grilla, no en el individualismo, no hay que ser egoístas, es amor al prójimo», expresó.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---

Publica tu opinión aquí: ¿Quién es usted? Su nombre Su dirección de correo electrónico Su mensaje Texto de su mensaje (obligatorio) Este formulario acepta atajos SPIP [->url] {{negrita}} {cursiva} <quote> <code> código HTML <q> <del> <ins> . Para separar párrafos, simplemente deje líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío : Por favor, deje este campo vacío :