Abren concurso con premio de 5 mil pesos para cambiarle el nombre al Vivebús

Se abre a la ciudadanía en general

La Crónica de Chihuahua

11 de diciembre, 13:08 pm

Chihuahua, Chih. - Con la finalidad de que el sistema deje de identificarse con un gobierno en particular, se lanza un concurso para renombrar el Vivebús, informó Joel Gallegos Legarreta.

El registro y las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el porta http://otch.com.mx:

1. NOMBRE

El nombre debe estar orientado a identificar el Sistema de Transporte a través de la Ruta Troncal de manera positiva y respetuosa.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar:

• Mujeres y hombres mayores de 15 años de edad.

• Residentes de esta ciudad capital.

3. REQUISITOS Y TÉCNICA

I. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos nombres, pudiendo cumplimentar hasta dos formularios.

II. Las propuestas de nombre se podrán presentar de forma individual o conjunta. Si la propuesta que se presenta ha sido realizada por varias personas, una de ellas deberá figurar como autor o autora principal y el resto se identificarán como coautores o coautoras.

III. En el caso de que la propuesta sea conjunta el equipo no podrá estar formado por más de tres personas.

IV. Todas las propuestas deberán ser originales y no haber sido premiadas en otros concursos o exposiciones. El jurado desestimará cualquier obra compuesta por elementos que no sean originales y que puedan ser copiados de cualquier base de datos gráfica.

V. Las propuestas de nombres se presentarán en castellano.

4. FORMA DE PRESENTACION

I. Cada concursante cumplimentará sus datos y presentará sus propuestas a través del formulario en la pagina http://www.otch.com.mx.

II. A través del formulario se solicitarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor o autora,

Teléfono

Correo electrónico.

5. PLAZO DE ENTREGA

I. El plazo de presentación comienza el lunes 11 de Diciembre a las 12:00 pm. y finaliza el 18 de Diciembre del 2017 a las 12:00 pm.

6. DESARROLLO DEL CONCURSO

El jurado estará constituido por:

El Secretario General de Gobierno, que actuará como Presidente.

Director General de Gobierno, que actuará como Secretario.

Director de Comunicación Social.

Coordinador General de Operadora de Transporte.

Director de Transporte.

El jurado seleccionara el 18 de diciembre la propuesta ganadora.

En caso de empate, es decir, que la misma propuesta sea enviada por 2 o más concursantes, el ganador será el que haya enviado primeramente la propuesta en la página del concurso.

El ganador se dará a conocer el martes 19 de diciembre en la sala de prensa de Gobierno del Estado.

7. PREMIOS

El ganador se hará acreedor a cinco mil pesos, que será un premio único, independientemente del número de personas que participen en la realización de las propuestas premiadas.

La entrega del premio se hará en un acto público en Palacio de Gobierno del Estado y se anunciará con suficiente antelación.

8. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN / PROPIEDAD

a) La propiedad del nombre ganador se cederá a Gobierno del Estado de Chihuahua, que se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los medios que considere oportunos.

b) Gobierno del Estado de Chihuahua se reserva el derecho de retocar la imagen del nombre a fin de optimizarlo para su posterior impresión.

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales que se aporten serán utilizados únicamente por Gobierno del Estado de Chihuahua para fines estadísticos de esta convocatoria.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso supone la aceptación de sus bases.

11. OBSERVACIONES FINALES

Cualquier caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el jurado.

