Abandonan cientos de viviendas ecológicas de Pensiones del Estado

**Altos precios y reducidas dimensiones, la causa. De $170 mil pasaron a 440 mil pesos. **El proyecto inicial era para dotar a los solicitantes de Antorcha Popular y a un grupo de indígenas rarámuris, pero lo cancelaron.

La Crónica de Chihuahua

3 de febrero, 09:50 am

Chihuahua, Chih.- Los cientos de viviendas ecológicas de apenas 50 metros cuadrados de construcción de Pensiones Civiles del Estado, cumplieron dos años en el abandono, por lo que algunas ya fueron vandalizadas y hasta sirven de refugio para malvivientes, a pesar de haber invertido 400 millones de pesos en este proyecto.

Siguen sin ser habitadas en su mayoría estas viviendas, cuyo conjunto se localiza a un costado del periférico Francisco R. Aldama, frente a la colonia Zootecnia. El alto precio que se les puso y las pequeñas dimensiones del inmueble son las principales razones de que sean poco deseables para sus potenciales compradores.

El proyecto inicial era para dotar a los solicitantes de Antorcha Popular y a un grupo de indígenas rarámuris, pero el gobierno del estado lo canceló. ¿El resultado? Los rarámuris nunca obtuvieron viviendas, ni un predio para construir, y los antorchistas se vieron obligados a ponerse en plantón para lograr ésta y otras tres demandas, en septiembre del año 2014.

PASARON A COSTAR, DE $170 MIL A 440 MIL PESOS

En abril de 2014, Pensiones Civiles del Estado anunció la construcción de viviendas ecológicas y de muy bajo costo (170 mil pesos), dirigidas a los empleados de gobierno, subsidiadas por la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo Monetario Internacional, a fin de beneficiar a las familias de más bajos ingresos para que pudieran adquirir su propia casa.

A dos años de anunciado este proyecto, Pensiones Civiles abrió la oferta a la población en general, sin embargo el precio de las viviendas ascendió de los 170 mil pesos en que se ofertaba originalmente cada una de las casas, a 380 mil pesos pero solo para los empleados de gobierno, para la sociedad en general a la cual ya se abrió la posibilidad de adquirir una de estas casas, el precio es de 440 mil pesos, pagaderos a 20 años y para lo cual se requiere el concurso de una de dos instituciones bancarias, Bancomer o Banorte.

Se presume que los muros a base de ladrillos de Block de Tierra Comprimida (BTC) ofrecen excelente resistencia estructural, superando la Norma Oficial Mexicana y una mejor resistencia sísmica debido a su diseño cimbrado; además cuentan con un recubrimiento de cristal en todas las ventanerías, que no permiten la trasmisión de calor por medio de los rayos solares al interior de la vivienda, o al menos así se asegura.

TIENEN CUALIDADES TÉRMICAS, PERO SON MUY CARAS

Asimismo, se afirma que la sensación térmica dentro de la vivienda será de 17 a 19 grados centígrados con el equipo mínimo requerido para regular la temperatura, mientras que en el exterior el clima oscilará de 3 a 45 grados.“Otra de las características importantes de este tipo de vivienda es que los castillos y pilares de la construcción van por dentro de los mismos muros, de esta manera generan paredes más sólidas y estables” trascendió.

No obstante, pese a estas “cualidades”, los inmuebles no están en la preferencia de las personas, pues no les terminan de convencer por varias cuestiones; además, el abandono ha generado vandalismo, de acuerdo a habitantes de colonias aledañas.

De las poco más de 450 viviendas en la ciudad de Chihuahua, un gran porcentaje permanece sin ser vendida o adjudicada; mientras que en otros municipios se replica la misma situación, como en Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y en la ciudad de Delicias.

