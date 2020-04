AMLO presume conclusión de Línea 3 en Jalisco; faltan estaciones clave

**Este mes se cumple el nuevo límite que el Gobierno federal dio para la entrega del proyecto, pero tras un recorrido se constató que todavía hay retrasos.

Guadalajara.- Sin abundar ni rendir cuentas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró ayer que la Línea 3 del Tren Ligero ya se terminó. Sin embargo, persisten las obras inconclusas.

En este mes se cumple el nuevo límite que el Gobierno federal dio para la entrega del proyecto, pero tras un recorrido se constató que todavía hay retrasos. Por ejemplo, la Estación Zapopan Centro muestra pocos avances en accesos peatonales, paradas de autobuses, áreas verdes y colocación de árboles.

A nivel de superficie se observa que la Estación La Normal tampoco cuenta con accesos concluidos, al igual que Plaza de la Bandera. Las tres son claves como interconexión de pasajeros. Y lo mismo ocurre con la Estación Catedral.

El Centro Jalisco de la SCT contesta que desconoce los avances de la construcción, ya que la Dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal aún no envía información.

Por Transparencia se indicó que, hasta febrero pasado, aún había cuatro pendientes en el proceso de entrega-recepción: la terminación de los acabados en las estaciones de los tramos de los viaductos 1 y 2 y del túnel; las certificaciones de energía, seguridad y calidad; las pruebas mínimas de rodamiento en vacío y carga, y la infraestructura que se debe entregar al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

La Auditoría Superior de la Federación emitió una promoción de responsabilidad administrativa para que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realice las investigaciones y proceda por las irregularidades del pago no previsto para la construcción de la plazoleta de la Estación Basílica, ahora Zapopan Centro. “Se pagó por lote, sin que se hayan concluido los trabajos”.

Explica que el 30 de octubre de 2019 acudieron al lugar y observaron trabajos de trazo y nivelación, excavaciones, rellenos, demoliciones de banquetas, así como la realización de firmes de concreto en la plazoleta, “sin considerar que faltaron los trabajos de acabados en piso de granito y mármol”.

Mientras las obras prevalen inconclusas, por este motivo se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 20.9 millones de pesos por la erogación indebida de ese importe, más los intereses generados.

Otra anomalía detectada en las estaciones fue que los trabajos de urbanización de acceso a siete estaciones del Viaducto 1 fueron estimadas en un precio unitario de 3.4 millones de pesos. No obstante, la SCT aplicó el precio unitario en cada una de las siete estaciones, lo que representó un importe de 20.90 millones y “cuya diferencia entre lo pagado con lo que debió pagarse es el monto observado”. Por ese motivo, también emitió una promoción de responsabilidad administrativa para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento por las irregularidades de los servidores públicos vinculados.

En febrero pasado se anunció que concluirían en el primer semestre de este año los trabajos de rehabilitación integral en calles y avenidas aledañas las estaciones de la Línea 3.

Algunas acciones serán la peatonalización de las vialidades con accesibilidad universal, la rehabilitación del alumbrado público y la construcción de banquetas.

Continúan obras, a medias

En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, se mantienen trabajos en algunas estaciones de la Línea 3. En el Centro de Zapopan se observó que, al menos, 10 trabajadores realizaban labores durante el fin de semana. Aunque en la Estación de La Normal no había personas en la obra, el guardia de seguridad afirmó que los ingenieros estaban acudiendo a trabajar de lunes a viernes. Sin embargo, el sitio todavía está lleno de materiales de obra, al igual que en Plaza de la Bandera.

De acuerdo con el Catálogo de Conceptos Completo y Detallado de las Estaciones, entre las principales características de la obra civil están la cimentación, escaleras de acceso, edificios de acceso, pasarela de acceso, escaleras nivel andén-vestíbulo, escaleras nivel calle-andén, escaleras de mantenimiento, elevador nivel andén-vestíbulo, fachadas de cristal, muros y pisos. Por ejemplo, en las estaciones, el túnel y los viaductos, se consideran diversos contratos para las instalaciones del drenaje pluvial. Se incluye el suministro e instalación bajante de aguas pluviales, así como el suministro y colocación de salida del sistema pluvial mediante sistema “sifónico”.

Y de manera general se contempla cómo deben quedar las instalaciones sanitarias, de ventilación, protección contra incendios, sistema de alumbrado, fuerza y distribución de baja tensión, sistema integrado de control distribuido, red de tierras y sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Para las estaciones como La Normal o Plaza de la Bandera se detallan actividades relacionadas a la excavación. Y en las subterráneas se incluye una brigada topográfica para la instalación y control de instrumentación de edificios aledaños para verificar durante el desarrollo de los trabajos los posibles asentamientos del terreno previo, durante y posterior a la construcción del Tren Ligero.

Los equipos deben contar con mano de obra para su control para la generación de un reporte semanal, la interpretación de resultados, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Mantienen revisiones de los neoprenos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías que ascienden a 198 millones 906 mil 129 pesos en la obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según el tercer informe de fiscalización de los recursos ejercidos en 2018. Principalmente identificó la mala calidad de materiales, pagos indebidos, retrasos de los trabajos y falta de supervisiones.

Entre las irregularidades se mantienen las observaciones a los neoprenos, los cuales se colocaron entre un elemento transmisor de carga (trabe) y otro que lo soporta (estribo o pila) para absorber las deformaciones verticales y horizontales producidas por las cargas de los trenes, sismos o por cambios de temperatura en la zona de apoyo.

Tras una revisión se detectó el envejecimiento prematuro por defecto de fabricación de las piezas, concluyendo que se debían sustituir los neoprenos en el Viaducto 1. Por tal motivo, a partir del 22 de mayo de 2019 se inició dicha tarea.

Pese a que la entidad fiscalizada afirmó que sólo quedaban dos apoyos de neopreno por sustituir, de un total de 770 piezas en las que se incluyen las estaciones y los intertramos, no acreditó que se realizara la totalidad de los trabajos de sustitución de los neoprenos y que éstos fueran avalados y aceptados por la Asesoría Técnica Especializada.

Por el pago de los neoprenos que no cumplieron con la calidad requerida se observaron 2.4 millones de pesos.

CLAVES

Operación

Costos

La operación y el mantenimiento de los trenes, el sueldo de los trabajadores, las estaciones y toda la infraestructura de la Línea 3 del Tren Ligero, representarán un gasto de 615 millones de pesos en su primer año de funcionamiento, según el análisis más reciente del costo-beneficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Subsidio

La nueva ruta no requerirá ser subsidiada en su primer año de operación, ya que adquiriría 807.9 millones de pesos anuales por concepto de pasajes, lo que representa 192.9 millones de pesos extra al costo de operación, de acuerdo con la estimación de 233 mil viajes diarios a un precio unitario de 9.50 pesos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los riesgos

Rubén Chavarín Rodríguez (investigador de la Universidad de Guadalajara).

Rubén Chavarín Rodríguez evaluó la rentabilidad de los cuatro análisis de costo-beneficio (ACB) de la Línea 3 del Tren Ligero que se han presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por eso detalla que estos documentos sirven para medir los costos y beneficios sociales que un proyecto aportará a la comunidad a través de distintos indicadores, principalmente el Valor Presente Neto (VPN), que debe dar un saldo positivo.

El ACB elaborado en 2013 arrojó un VPN de siete mil 217 millones de pesos. Y el más reciente, de 2018, calculó solamente mil 788 millones de pesos. Sin embargo, toma como referencia que la Línea 3 entraría en operación en 2020. Si eso no ocurre, la rentabilidad será peor.

“Si no arranca este año, de entrada, con quitar los beneficios se vuelve negativa la rentabilidad. Tendrían que inventar otros beneficios. Un argumento que pueden dar es que habrá un beneficio por la disminución de la contaminación, pero que eso no se puede medir. Eso es cierto, pero no se mide en este tipo de estudios”.

Aunque la rentabilidad del proyecto sea negativa, eso no significa que las obras deban abandonarse.

“Ya es una infraestructura necesaria para la sociedad, pero sí quiere decir que la mala gestión se comió parte de los beneficios. Los dilapidaron. Ya se perdieron y no se van a recuperar”.

Recuerda que realizó la evaluación de los cuatro análisis actualizados ante la Secretaría de Hacienda. “Se presentan por ley. Una vez que se rebasan los costos en más de 10%, se tiene que volver a presentar este estudio. Y como sabemos, los costos llegaron a duplicarse”.

Remarca que, para la proyección de 2019, se quitó el beneficio y la inversión del paso a desnivel realizado en la Avenida Juan Pablo II, en Zapopan, ya que, aunque se ejecutó con dinero de la Línea 3, los proyectos son distintos. También se actualizaron los costos por molestias, pues se presentaron como mínimos, pero no fue así: incluyó los costos de reparación de las vialidades que se usaron como vías alternas durante el proceso de obras y la inversión en adecuaciones peatonales en algunas estaciones, además de los costos presupuestados por la SHCP para la Línea 3 para el año 2020. Tras esto, se encontró que el VPN sería de menos dos mil 587 millones de pesos.

