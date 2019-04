AMLO injuria de nuevo a Antorcha, la organización de los pobres

** “...todos los que difaman e injurian a Antorcha no han podido comprobar sus dichos y mentiras, incluido AMLO, él miente cuando dice que somos intermediarios, nosotros no tenemos nada que ver con PROSPERA, etc., ni lo hemos buscado".

11 de abril, 17:08 pm

Cuernavaca, Morelos.- Soledad Solís Córdova, dirigente del antorchismo morelense, indicó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cree que ataca a unos cuantos, pero en realidad ataca al pueblo pobre organizado de este país, “el Presidente es la punta de lanza de la campaña en contra de nuestro movimiento, busca que los mexicanos desacrediten la actividad de miles de colonias y poblados organizados, todos, por mejorar su entorno social”.

En el acto del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, llevado a cabo en el zócalo de Cuernavaca, evento que por costumbre se realiza en el poblado de Chinameca, pero en esta ocasión quedó claro que el motivo del cambio es la inconformidad social y campesina en el oriente morelense por la imposición del Proyecto Integral Morelos(PIM), en el acto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se lanzó por enésima vez en contra del Movimiento Antorchista Nacional, primero, atacando el derecho a la libre organización y asociación, al decir que en su gobierno no hay necesidad ya de la organización social; y segundo, infamando nuevamente, “nada de que soy la antorcha mundial y a mi dame el apoyo y yo lo reparto, no primo hermano eso ya se acabó”, voceo.

Recibido por el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, indicó que en este país, todo el que no piense, actúe y coincida con la política de la Cuarta Transformación (4T), está fuera de la ley, además, señaló que ya están entregados el 80% de los apoyos a adultos mayores pero no preciso números ni cifras y hubo rechiflas señalando la mentira. Asistieron también funcionarios públicos de los ayuntamientos del estado, obligados a llevar 1 o 2, amenazados con recortar parte de su paga sino asistían, también, su partido 2 días antes prometió despensas a la multitud a cambio de asistir, permanecer sentados y echar porras

Soledad Solís aseveró que la campaña en contra del Antorchismo nacional no es nueva, lleva 45 años vacunando al pueblo mexicano para que vomite a la agrupación, “todos los que difaman e injurian a Antorcha no han podido comprobar sus dichos y mentiras, incluido AMLO, él miente cuando dice que somos intermediarios, nosotros no tenemos nada que ver con PROSPERA etc. ni lo hemos buscado, organizamos a las colonias para que luchen por su agua, por su hospital, por su escuela, Antorcha lo ha hecho siempre y hay municipios a nivel nacional que lo sustentan, esa es la verdad”.

Finalmente dijo, “dice ser el presidente más honesto, pero ese teatro se le cae en los ojos cuando difama al antorchismo, miente cuando dice que los males del país se terminan al acabar con la corrupción, sí, hay que combatirla, pero el problema fundamental es la mala distribución de la renta nacional, de esto no dice nada, y lo hace con uso de razón, pues sabe que distribuyendo la riqueza afectará al sector privado y esto definitivamente no le conviene, ni a sus intereses ni a la industria; para combatir la pobreza se requiere impulsar la política diseñada por Antorcha:

1. Trabajo

2. Bien pagado

3. Que paguen más los que más tienen y menos los que no tienen.

4. Que el gasto público sea para mejorar en serio la vida de todos los mexicanos”, puntualizó.

