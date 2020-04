AMLO en el top 3 de peores Presidentes que enfrentan el Coronavirus: Washington Post

** “A mí me despidieron de la empresa Unes, que se dedica a la fabricación de refrigeradores, y también a todas mis compañeras, y nos dijeron que si queríamos regresar a trabajar allí, que volviéramos en tres meses".

Ellos son jardineros, y arrastran un hambre vieja. ¿Sobrevivirán?

**Y aunque el problema del Covid-19 no les es ajeno a estos artesanos, tratan de que no les afecte. “Pero si los cubrebocas costaban a 50 pesos el paquete con 3, ahora yo he visto que hasta uno solo lo vendan a 50… es preferible comprar eso de frijolitos”.