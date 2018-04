A Duarte sí le hicimos manifestaciones en la calle: Ever Avitia

**Con Duarte en 49 días salimos seis veces a la calle, tomamos plazas y oficinas, decir que nuestro movimiento es político, es faltarle a la inteligencia de los maestros: dirigente de la Sección 42.

19 de abril, 20:20 pm

Francisco Milla/

elpuntero.com.mx

Chihuahua, Chih.- El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, contestó al gobernador Javier Corral Jurado y aplaudió el pago de salarios pendientes a los compañeros nóveles e interinos, pero le advirtió que ello no evitará que el paro indefinido siga en pie hasta obtener una respuesta integral. Asimismo, lo acusó de mentir con la no exigencia de pagos en tiempos de César Duarte, aludiendo a seis protestas y tomas en menos de dos meses, y consideró un insulto a la inteligencia de los maestros calificar o intentar hacer ver el actual movimiento como algo político.

Ever Avitia celebró el anuncio de la regularización de pagos, entre hoy y mañana, de salarios adeudados a los nóveles e interinos desde hace ocho meses o mas, pero advirtió que el paro y el plantón permanente seguirán firmes, pues aún restaría la parte más importante por resolver.

«Qué bueno que reconozca que hay un adeudo pero nosotros estamos esperando una respuesta integral, nos debe muchas prestaciones, que el secretario saben cuáles son, ellos saben», afirmó.

De igual forma, Avitia contestó a la acusación de Corral contra la supuesta pasividad de la Sección 42 en sus reclamos a la administración de César Duarte y tras asegurar que tan sólo le exigieron a través de «una cartulina».

El líder del Comité Ejecutivo del sindicato del magiserio estatal precisó que eso no era cierto y recordó al titular del Ejecutivo que «en 49 días del gobierno de Duarte salimos seis veces a la calle, tomamos recaudaciones, tomamos plazas, exigimos, publicamos».

«Éste no es un movimiento político como lo quieren hacer parecer, es un movimento gremial», enfatizó, agregando que quienes secundan el paro y las protestas no se iba a marchar de las plazas y los edificios gubernamentales «porque a la gente se le adeuda».

«Éste no es un movimiento político, esa declaración es faltarle al respeto, a la inteligencia del magisterio», aseveró, apuntando que entre el magisterio había una gran diversidad de preferencias y simpatías políticas.

Tras referir que agradecía las muestras de apoyo recibidas por parte de padres, alumnos y sociedad, manifestó que gobierno no los debía dejar solos y que el paro indefinido «se mantiene pese a las amenazas de que van a aplicar la ley».

Llegados a este punto preguntó a las autoridades si no era violentar la ley el incumplir con el pago de salarios, dejar a los trabajadores de gobierno sin servicio médico ni seguridad social o no pagar prestaciones adeudadas, recordando que Corral en campaña se comprometió que iba a respetar las prestaciones de los maestros.

