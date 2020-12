A AMLO no le preocupa dato del cierre de millón de empresas por crisis; “en lo económico vamos saliendo”, dijo

* “Lo segundo es la crisis económica, ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando está dando resultados y vamos saliendo, eso es más manejable”, declaró.

3 de diciembre, 07:31 am

Ciudad de México.- Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa el dato de que hayan cerrado más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en forma definitiva por la crisis, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3.9 millones, indicó el Inegi al presentar los resultados de la segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE).

No (le preocupa) porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, vale menos la gasolina hoy que el 1 de diciembre de 2018, cuando entré”, apuntó.

En la parte económica vamos saliendo, desde luego ha sido bastante la afectación”, expresó.

López Obrador volvió a recalcar las tres situaciones más complicadas que ha tenido que enfrentar durante su gobierno.

“Les decía yo que lo más difícil y triste, porque no depende solo de nuestras acciones, es lo de la pandemia, eso sí es muy triste y complicado, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna. Si me preguntan cuál es el problema principal que he enfrentado es la pandemia, con mucho dolor, hemos perdido vidas humanas: amigos, familiares, esto es muy doloroso; estamos trabajando para eso Espero que antes de que finalice el año tengamos la vacuna, ese es mi deseo”, declaró.

“Lo segundo es la crisis económica, ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando está dando resultados y vamos saliendo, eso es más manejable”, declaró.

“Lo tercero, son los conservadores, que no dejan de estar atacándonos, nos atacan un día y el otro también”, adujo.

