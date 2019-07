A 90 días de plantón en Hidalgo, solicitan firmas para destituir al gobernador Omar Fayad

*Entregarán 100 mil firmas al Congreso estatal para iniciar juicio político contra Gobernador.

8 de julio, 16:42 pm

Pachuca, Hidalgo.- Integrantes del Movimiento Antorchista que mantienen un plantón que cumple ya 90 días frente al Palacio del Gobierno de Hidalgo iniciaron una recolección de firmas en toda la entidad para entregarlas al Congreso Estatal, con el objetivo de iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador Omar Fayad Meneses, por las violaciones que ha hecho contra las garantías constitucionales de organización, petición, libre tránsito y manifestación.

El pasado martes 9 de julio, el Congreso de Hidalgo aprobó con 26 votos a favor, la reforma al artículo 150 de la Constitución para que el Gobernador pueda ser juzgado por delitos del orden común o violaciones a los derechos humanos que se cometan durante su administración.

Guadalupe Orona Urías, dirigente de la organización en la entidad, detalló que son muchas las razones por las que solicitarán la destitución del Gobernador. “Ha ignorado las peticiones que han realizado miles de hidalguenses en materia de vivienda, salud, apoyos al campo, servicios básicos que todo ser humano debería tener garantizado, situación que se niega en Hidalgo”, dijo.

“El Congreso acaba de aprobar la modificación al artículo 150, que aún debe ser ratificada por al menos 43 ayuntamientos, por lo que, mientras esto sucede, nosotros hemos iniciado con la recolección de firmas para solicitar que dicha medida sea aplicada al actual Gobernador”, agregó.

Además, denunció: “es claro que la autoridad en turno no es capaz de resolver las necesidades de los pobres y no sólo eso, sino que ahora reprime a los que le exijan obra social, utiliza recursos públicos para amedrentar a los antorchistas, envía porros para intentar intimidarnos, cosa que no van a lograr. Nosotros sólo pedimos que se atiendan nuestras demandas, las cuales son justas y que serán para el bienestar de los hidalguenses”, finalizó Orona Urías.

