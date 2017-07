70% de los hidalguenses no tiene acceso a la seguridad social: Coneval

**La administración estatal no quiere ver la pobreza que se padece y ha demostrado poca disposición para atenderla y hacerle frente”.

La Crónica de Chihuahua

20 de julio, 21:00 pm

Hidalgo.- “Carencia de medicamentos, personal médico, equipo técnico y ambulancias, son las principales demandas que reclama la población hidalguense del sector salud”, refirió Andrés Pérez Vázquez, responsable del trabajo político de Antorcha en la región del Valle del Mezquital.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Hidalgo presenta un déficit en médicos para la atención de pacientes. De los 2.9 médicos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada mil habitantes, la entidad cuenta con menos de la mitad (1.4).

“En nuestro estado no puedes enfermar de lunes a viernes por las tardes, ni los sábados, menos los domingos, porque no abren algunos Centros de Salud, reparten 10 fichas de atención, ponderan la atención sólo a las personas afiliadas al programa social Prospera, no hay aparatos clínicos necesarios, ni ambulancias suficientes y equipadas”, denunció el dirigente.

Enfatizó que la exigencia de la Organización de los Pobres hacia la administración estatal, que encabeza Omar Fayad Meneses, “no radica en caprichos, como indolentemente han declarado los funcionarios, sino en necesidades de la población y que el Ejecutivo Estatal se niega a atender”.

Destacó que fuentes oficiales y los medios de comunicación han documentado casos que revelan las graves deficiencias del sector salud que padecen los hidalguenses. “Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estiman que el 68.9 por ciento de la población no tiene acceso a la Seguridad Social. La administración estatal no quiere ver la pobreza que se padece y ha demostrado poca disposición para atenderla y hacerle frente”.

Aseveró que todos los hidalguenses tienen derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a servicios básicos, “y por ello nos seguimos preparando para que, el próximo 25 de julio, acudamos a Palacio de Gobierno a exigir la atención de las necesidades de la población”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---