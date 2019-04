6 productos que tienen azúcar y probablemente no sabías

**Podrías estar consumiendo más azúcar de lo pensado con estos alimentos.

La Crónica de Chihuahua

24 de abril, 10:41 am

El azúcar es uno de los ingredientes más polémicos. Por un lado nos encanta y le da un toque extra a postres y bebidas, o a alimentos salados para resaltar sabores. Pero por otro lado, sabemos que es malo para la salud y que incluso puede ser un poco adictivo.

En realidad, consumir azúcar no es malo, ya que aporta glucosa y esta a su vez nos da energía. El problema está consumir de más, por ello la OMS ha hecho recomendaciones sobre la cantidad que debe consumir una persona cada día: no debe sobrepasar el 10% de la ingesta calórica diaria —cerca de 12 cucharadas o 50 gramos—, aunque recomiendan reducir el consumo por la mitad para tener extra beneficios a las salud. La OMS se refiere a los azúcares que son añadidas por los fabricantes, cocineros y consumidores a los productos y también las que vienen en la miel, jarabes, jugos y concentrados. No toman en cuenta el azúcar que aportan las verduras y frutas.

Por ejemplo, si tomas café con una cucharada de azúcar, te quedan 11 cucharadas. ¿Te tomaste un vaso jugo de naranja? Resta otras dos cucharadas. Te quedarán nueve cucharadas y aún no has salido de tu casa. Así que quizás puedas prestar atención a lo que comes para evitar llegar al límite, pero ten en cuenta que hay productos quizás no sabes que tienen azúcar, estos son algunos de los que pueden tener azúcares escondidos que quizás no tenías en cuenta.

Yogurt bajo en grasa

Al quitarle el elemento graso al yogurt, también le quitan algo de sabor, por eso al final deben agregar un poco más de azúcar para mejorarlo. Hablando de uno natural usualmente contiene 17.5 gramos, pero cuando llegamos a los de sabor la cosa se torna grave, su contenido suele contener hasta 45 gramos de azúcar —15 gramos más que su contraparte con grasa.

Catsup

Las salsas pueden contener azúcar de la que quizás no estabas enterado, el ejemplo más claro es la catsup, si agregas 2 cucharadas de esta a tu comida entonces ya son 5 gramos más.

Leche

Una taza de leche contiene aproximadamente 12 gramos de azúcar (sin importar si es entera, baja en grasa o deslactosada). Si tomas “leches alternartivas” revisa que sean la que no vienen endulzadas, porque sino estarás ingiriendo unos 4 a 6 gramos de azúcar.

Barritas de granola

A menudo anunciadas como una snack sano, las barritas pueden contener mucha más azúcar de la que esperarías. Depende mucho de la marca, pero en general contienen entre 6 y 11 gramos de azúcar por porción.

Frutos secos

¿Cuál sería la necesidad de agregar azúcar a este producto? Finalmente son frutas. La realidad es que usualmente tienen azúcar añadida porque pierden gran parte de su sabor cuando las deshidratan. Solo por poner un ejemplo, una bolsita de arándanos de 25 gramos puede contener 16 gramos de azúcar y una de ciruela pasa unos 30 gramos.

Salsa para pasta

La salsa ya preparada que viene en frascos y latas suele tener entre 6 y 11 gramos de azúcar (dependiendo la marca), así que si planeas preparar una pasta en casa, podrías considerar hacer la salsa desde cero.

No se trata de asustarte, sino de que tengas conciencia sobre las azúcares extras que puedes estar consumiendo. La mejor forma de cuidarte de no consumir azúcares extra es revisando la etiqueta de los productos que compres, así sabrás la cantidad que estás por consumir.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---