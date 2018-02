4o. Informe Municipal en Huitzilan, un homenaje a Manuel Hernández

**El pueblo rindió un homenaje al extinto edil huitzilteco, Manuel Hernández Pasión, de quien se cumplen hoy cuatro meses de su asesinato y el de su escolta, Juventino Torres Melquiades, en una cobarde emboscada que financió y planeó el cacicazgo de la región nororiental de Puebla.

11 de febrero, 16:02 pm

Huitzilan de Serdán, Puebla.- El presidente municipal Bartolomé Manzano Hernández presentó hoy el Cuarto Informe de Gobierno de la presente administración, en el que dio a conocer los trabajos y logros que encabezó el Lic. Manuel Hernández Pasión en beneficio de su pueblo.

Este día se cumplen cuatro meses del crimen cometido contra el alcalde antorchista Manuel Hernández, quien fue privado de la vida junto con su escolta Juventino Torres Hernández, en una emboscada orquestada por el cacicazgo de la región, y por ello el Cabildo en pleno y el pueblo organizado del municipio están exigiendo que se investigue y se castigue a los autores intelectuales del asesinato.

LA OBRA

Manuel Hernández Pasión inició su administración con una inversión histórica de 275 millones de pesos, con lo que apuntaló la nueva etapa de la historia del municipio al que siempre llamó “cafetalero por excelencia”.

En este primer año, de la mano del Movimiento Antorchista luchó porque se construyera la obra más anhelada por los huitziltecos, esa que durante ocho meses fue una de las demandas principales en el plantón que sostuvo el antorchismo poblano en el periodo del gobernador Mario Marín: el hospital. Más de 52 millones de pesos en un espacio con equipo moderno y áreas básicas para atender a miles de pacientes de la cabecera y de municipios vecinos.

También se construyó la unidad deportiva, que lleva el nombre de su gran inspirador y ejemplo de lucha incansable, el maestro Aquiles Córdova Morán. Inició, como suele decirse, con el pie derecho, pues en ese año también se rehabilitó el tramo de la carretera interserrana que pasa por comunidades huitziltecas San Miguel del Progreso – El Paraíso y de El Paraíso hacia cabecera municipal. Se pavimentó la segunda etapa del camino Huitzilan-Pahuata y Totutla-Pahuata, se construyó el bulevar en la zona del hospital y se rehabilitaron los caminos principales, sólo por destacar algunas acciones.

El ayuntamiento informó en febrero de 2015 que, gracias al Movimiento Antorchista, se quintuplicó la inversión. Haciendo honor al eslogan “Huitzilan avanza, avanza y avanza” también consiguió en su segundo y tercer año de administración duplicar los recursos que llegaron a las arcas municipales.

En los dos años se condujo el recurso a obras de gran impacto, sobre todo, en beneficio de la población estudiantil, más de 32 aulas equipadas y con instalaciones de primer nivel que le permitirán al estudiantes un mejor desarrollo intelectual, cinco techados, entrega de libros, instrumentos de banda de guerra, uniformes y otros; en la dignificación de la vivienda, apoyo al campo y para alcanzar la cobertura al 100 por ciento de los servicios básicos.

En suma, tres años de desarrollo acelerado, en los que se aplicaron, en obras y apoyos, más de 502 millones de pesos, es decir, cuatro veces más de lo que le corresponde como techo financiero.

La inversión fue histórica, y como en todos los foros que tuvo oportunidad, incluso en sus artículos, siempre reconoció que fue posible por la labor de gestión y el compromiso con el pueblo trabajador de los diputados federales antorchistas Juan Manuel Celis Aguirre, Hersilia Córdova Morán y Edith Villa Trujillo, del Comité Estatal y del guía de nuestra organización, el Maestro Aquiles.

Darle continuidad al trabajo que desde hace 33 años se ha venido realizando en el municipio, permeó en el ánimo del pueblo de Huitzilan, por eso, cuando los enemigos del progreso -aquellos que por su ambición desmedida y hambre de poder llevaron a los pobladores en la década de 70 a un ambiente de violencia, injusticia y asesinatos y que ahora los representa Alonso Aco con disfraz de “luchador social” y el pseudo sacerdote José Martín- intentaron desestabilizar la paz social que se vive en el municipio, no lo lograron. No fue posible porque el pueblo defendió, porque reconoce el trabajo que ha hecho la organización en estos años, porque son testigos de la obra material que en esos momentos el Lic. Manuel estaba realizando, además, porque sabe quiénes son los culpables de esa época de oscuridad, a la que ya no quieren regresar.

La defensa del pueblo huitzilteco, el cambio histórico que sufrió el municipio con el inicio de una nueva etapa en Huitzilan y el reconocimiento de miles y miles de pobladores de la Sierra Nororiental al trabajo de Manuel, y que los llevó a manifestar su anhelo por tener un municipio como Huitzilan, llevaron al Movimiento Antorchista a tener un crecimiento acelerado en la región, a convertirse en la única opción que los puede representar y defender de las injusticias de un sistema en el que se vive una gran desigualdad en distribución de la riqueza, pero también provocó la cólera del cacicazgo retrograda de la zona, de Alonso Aco y su heraldo el padre José Martín, quienes en su desesperación por retomar el poder político, orquestaron el terrible asesinato del alcalde antorchista y su escolta Juventino Torres Melquiades, el pasado 10 de octubre sobre la carretera interserrana, a la altura de la comunidad de Huahuaxtla.

