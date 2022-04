4T arrecia ataques contra el INE y la democracia

**El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arremetió (en un mitin en Durango) en contra de los consejeros del INE, quienes, dijo, se irán “con la cola entre las patas”, tras la reforma electoral que AMLO promoverá luego del 10 de abril.

La Crónica de Chihuahua

5 de abril, 06:13 am

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró, contra las evidencias en contrario, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no realiza campaña y acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa de manera parcial en el tema de la veda electoral por la revocación de mandato.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la consulta de revocación de mandato este fin de semana en Durango, y descartó temer sanciones por parte del INE por violar la veda electoral a solo unos días de que se realice el ejercicio en el que se consultará la permanencia de López Obrador en la Presidencia de la República.

En el mismo evento, el funcionario federal arremetió en contra de los consejeros del INE, quienes, dijo, se irán “con la cola entre las patas”, luego de la reforma electoral que el titular del Ejecutivo enviará al Congreso luego del 10 de abril.

“Ojalá se corrija, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE no ha actuado con rectitud. Yo diría que hay impedimentos, hay pruebas, de que solo se critica, se impide a los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están llamando a que no participe la gente”, afirmó el presidente en su conferencia mañanera de este lunes 4 de abril, desde Palacio Nacional.

Las palabras del secretario en el mitin fueron cuestionadas por la oposición. El PAN resaltó, en un comunicado, que el encargado de la gobernabilidad democrática y de fortalecer el Estado de derecho decidió violar la ley, “convirtiéndose en un descarado activista político del gobierno y su partido”, por lo que llamó al INE a tomar acciones, así como a investigar si hubo un desvío de recursos públicos por el uso de aeronaves oficiales para trasladarse este fin de semana.

López Obrador sostuvo que el encargado de la política interna tenga una “agenda” propia al pronunciarse sobre este tipo de temas.

“En el caso del secretario de Gobernación Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines, para que se tranquilicen, está ayudándome a la transformación, no es precandidato a la presidencia, no se confundan, él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma”, agregó.

AMLO llamó a que en caso de que Adán Augusto López haya cometido algún delito, se proceda en su contra.

“Si hay denuncias en su contra, que la autoridad competente resuelva”, refirió el mandatario.