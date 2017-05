17 mil antorchistas festejaron aniversario en Acatlán

**La organización a nivel estatal y nacional respaldará con toda la fuerza la lucha por la exigencia de que el Ayuntamiento de Acatlán aplique 7 millones de pesos en obras que fueron gestionados por los diputados antorchistas.

La Crónica de Chihuahua

8 de mayo, 10:34 am

Acatlán, Puebla.- Más de 17 mil antorchistas de la Mixteca poblana festejaron el 26 Aniversario del Movimiento Antorchista en Acatlán, y a la par exigieron que el edil del municipio libere los recursos de las obras que gestionaron los diputados de la organización en la Cámara de Diputados y que están retenidos en la presidencia sin aplicarse.

Los 17 mil antorchistas reunidos en pleno centro de Acatlán se mostraron contentos y aplaudieron el programa artístico presentado por los Grupos Culturales Nacionales de la organización y los discursos políticos.

Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, presidió el evento de Aniversario, acompañado por Soraya Córdova, Eleusis Córdova, líderes de Antorcha en la capital y en el seccional Izúcar, respectivamente, así como por las diputadas antorchistas Hersilia Córdova y Edith Villa Trujillo, quienes acompañaron a los 17 mil entusiastas correligionarios de la Mixteca.

Aquiles Córdova afirmó que en México y en el mundo riqueza se está concentrando en un pequeño grupo de personas que cada vez es más rico y, como consecuencia, cada día hay más pobres, fenómeno indignante e intolerable.

Esta polarización, aseveró el líder social, es muy grave y afecta a más de 100 millones mexicanos pobres: «El poder político se está concentrado en manos de los ricos, porque es una ley que quien tiene el poder económico tiene el poder político».

Se acercan las elecciones y nos van proponer tres candidatos, y vamos a tener que elegir al bueno, y eso de bueno, habría que preguntarnos: ¿bueno para qué?, porque si hubieran sido buenos los que elegimos no estaríamos como estamos con este rezago como aquí en la Mixteca, explicó Córdova Morán.

Aclaró que los candidatos tradicionales son gente que busca el poder para enriquecerse, pero no para trabajar por el pueblo. Así el país no va a cambiar, no va a mejorar y no se ve la luz al final del túnel, no se ve la esperanza para el pueblo y no se ve la salida para el pueblo.

La única salida que tiene el pueblo -sostuvo el líder social- es que lleve al poder a uno de sus hijos: necesitamos cambiar de clase social gobernante para que cambie esta situación injusta en México. Sólo cuando un antorchista llegue a ser Presidente de la República el fin de la tragedia popular estará cerca, veremos la esperanza cerca. Mientras tanto trabajemos para crear una fuerza poderosa e invencible que sea capaz de comprender esta tarea histórica y llevarla a cabo, para que la clase trabajadora gobierne este país. ¡Esa es la única salida!, concluyó.

Se solidarizan con antorchistas acatecos

Aquiles Córdova dijo que la organización a nivel estatal y nacional respaldará con toda la fuerza la lucha por la exigencia de que el Ayuntamiento de Acatlán aplique 7 millones de pesos en obras que fueron gestionados por los diputados antorchistas.

