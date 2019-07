10 razones que demuestran que el Gobierno de AMLO está fracasando: Jesús Tolentino Román Bojórquez

14 de julio, 06:52 am

A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es indudable que ganó de forma contundente (30 millones de votos) y es probable que, se trate de un presidente que gobierna con buenas intenciones de mejorar la situación del país; le concedo el beneficio de la duda. No obstante, para calificar el desempeño de un político no bastan sólo las buenas intenciones, sino sobre todo LOS RESULTADOS; no importan tanto las promesas, sino LOS HECHOS. A los individuos se les conoce, no por sus dichos, sino por sus OBRAS.

Y aunque pueda parecer que es poco el tiempo transcurrido desde el inicio de su administración (siete meses de gobierno de AMLO y a un año de su triunfo), ya lo dice el refrán popular: “lo que mal comienza, mal termina”. Y sí, mal, muy mal ha iniciado el gobierno de AMLO. Lo único que se le puede reconocer como acierto, es el hacer un gobierno más austero, o sea, sin derroche de recursos, como sí sucedía en sexenios anteriores. Y también el aumento de la pensión para los adultos mayores al doble, aunque la gente se queja de que AMLO subió de 65 a 68 años el requisito para ser beneficiario de este programa. Y nada más. Fuera de esto, son muchos y graves los errores que ha cometido AMLO. He aquí una lista de ellos, entre otros.

1.- Desapareció el programa Prospera, que le daba becas a estudiantes, salud y alimentos a las familias más pobres. Esto lo sustituyó sólo por las becas Benito Juárez que, a decir de la gente, aún no llegan a las familias humildes de Chimalhuacán y del país. Eliminó el apoyo alimentario y de salud.

2.- AMLO desapareció las estancias infantiles que favorecían a 300 mil niños, afectando a madres trabajadoras que necesitaban guarderías.

3.- AMLO desapareció los comedores comunitarios y dejó en el desamparo a cientos de miles de mexicanos que padecen pobreza alimentaria. Perjudicó a los más pobres entre los pobres que podían llevarse al estómago un bocado caliente por 10 pesos.

4.- AMLO eliminó los refugios temporales, donde las mujeres violentadas podían encontrar una protección legal, alimentaria y de salud.

5.- AMLO suprimió el seguro popular que daba algunas atenciones médicas a la gente sin seguro social y, además, despidió a 10 mil médicos y enfermeras del IMSS. La gente más pobre es ahora más vulnerable para enfrentar sus enfermedades. Además, AMLO redujo presupuestos para la atención del cáncer y del sida, enfermedades mortales.

6.- El desempleo nacional creció del 2.5% al 3.5%, o sea, pasamos de un millón 750 mil desempleados a 2 millones 750 mil desocupados.

7.- AMLO desapareció el ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el cual se podían hacer obras y servicios: agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentación, unidades deportivas, construcción de escuelas y universidades, etc. Hoy nada de esto es posible, lo cual dañó a las comunidades más rezagadas de México y, en el caso de Chimalhuacán, especialmente al Ejido de Santa María. Lo más grave es que AMLO nos recortó a nuestro municipio el presupuesto para realizar obras en un ¡70 POR CIENTO! Ni con Vicente Fox ni con Felipe Calderón habíamos recibido un trato tan agresivo y lesivo en contra del pueblo de Chimalhuacán.

8.- AMLO no ha cumplido con la beca de apoyo a discapacitados (hay 18 mil gentes en Chimalhuacán) y tampoco lo hace a nivel nacional.

9.- AMLO afectó la economía del país al cancelar el aeropuerto que se construía en Texcoco (que llevaba 100 mil millones de pesos de inversión) y que para Chimalhuacán era la gran oportunidad de encontrar ahí hasta 400 mil empleos para gente con carrera universitaria o sin ella.

10.- Con AMLO la inseguridad ha crecido alarmantemente. El año 2019 es el año con el mayor número de homicidios en México. Si con el gobierno de Peña Nieto estábamos mal ahora estamos mucho peor. Y eso sucede porque la economía va mal y porque hay mucho desorden en el aparato administrativo de AMLO, de manera que éste dice una cosa y sus funcionarios dicen otra cosa, sobre el mismo tema; no se ponen de acuerdo. Y para muestra un botón: ahí está relajo que se armó recientemente entre la Policía Federal y la Guardia Nacional.

En conclusión, la mayoría del pueblo, agraviado y ofendido por el PAN y sobre todo por el PRI, reaccionó irritadamente y votó a favor de AMLO, así como en el año 2000 lo hizo por Vicente Fox. Pero ya se mira que no es muy recomendable votar sólo por desquite, con coraje, por mucho que éste sea, pues hay muchas voces de hombres y mujeres prestigiados que pronostican que el gobierno de AMLO será el peor de todos los sexenios, aunque esté lleno, repito, de buenas intenciones.

El pueblo, como decía el gran Lenin, debe educarse y organizarse políticamente para salvar al pueblo. Y la solución está, a mi juicio, en las filas del Movimiento Antorchista que este año 2019 cumple 45 años educando, organizando y levantando en pie de lucha a todos los trabajadores campo y de la ciudad.

Es un Movimiento que en los HECHOS ha transformado el rostro de miles de comunidades y municipios enteros, antes olvidados, en verdaderos ejemplos de progreso. Chimalhuacán es uno de ellos y también Ixtapaluca en el Estado de México, y varios municipios de Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Antorcha es, pues, la verdadera y no la falsa esperanza de México. ¡súmate y organízate con nosotros!

Muy respetuosamente

Jesús Tolentino Román Bojórquez

presidente municipal de Chimalhuacán

